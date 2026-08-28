Klopp kündigt besonderen Besuch beim FC Bayern an

Felix Kunkel 28.08.2026 • 22:15 Uhr Jürgen Klopp verfolgt den Bundesliga-Auftakt in München - und kündigt im Vorfeld der Partie einen besonderen Besuch beim FC Bayern an.

Bundestrainer Jürgen Klopp hat verraten, dass er dem FC Bayern am Sonntag einen Besuch abstatten wird. Das erklärte der 59-Jährige vor dem Bundesliga-Auftakt zwischen den Münchnern und dem VfB Stuttgart (5:1) am Sky-Mikrofon.

„Ich bin am Sonntag bei Bayern am Trainingsgelände, um Spieler zu treffen und einfach Abläufe kennenzulernen“, erläuterte Klopp die Gründe für seinen anstehenden Besuch.

Was Klopp bei seinem Besuch beim FC Bayern vorhat

„Es geht ja auch darum: Die Vereine spielen ja unterschiedliche Systeme, und dann muss ich wissen: Was sagen die Trainer eigentlich ihren Spielern, bevor ich sie dann kriege und das Gegenteil behaupte. All solche Dinge. Das werden wichtige Gespräche“, betonte der Bundestrainer.

Angesprochen auf den Austausch mit den Vereinstrainern sagte Klopp allgemein: „Einige Bundesliga-Trainer kenn ich ja. Das waren sehr, sehr angenehme Gespräche.“ Und weiter: „Ich möchte wirklich mit ihnen zusammenarbeiten.“

Klopp, der am 24. Juli offiziell vom DFB als Nachfolger von Julian Nagelsmann vorgestellt wurde, betonte, dass er generell noch am Anfang seiner Arbeit stehe. „Es ist noch nicht so richtig Druck drauf. Es geht darum, ein Gefühl füreinander zu entwickeln und es zu schaffen, wirklich zusammenzuarbeiten“, fuhr er fort.