Köln-Rückkehrer direkt in der Startelf?

SID 27.08.2026 • 14:39 Uhr Der Tunesier ist in der vergangenen Woche von Eintracht Frankfurt zum FC zurückgekehrt. Ein Startelfeinsatz zum Bundesliga-Auftakt ist aber fraglich.

Der 1. FC Köln scheint zum Saisonauftakt in der Fußball-Bundesliga noch nicht mit Ellyes Skhiri in der Startelf zu planen. Ein solcher Einsatz gegen die TSG Hoffenheim am Samstag (15.30 Uhr/Sky) könne für den Rückkehrer noch ein wenig „zu früh kommen“, sagte Trainer René Wagner am Donnerstag: „Wir wollen aufpassen, dass wir ihn nicht zu früh schon in ein Spiel reinschmeißen, wo er vielleicht auch über 90 Minuten gehen muss.“

Skhiris Rückkehr von Eintracht Frankfurt war in der vergangenen Woche verkündet worden, in der ersten Pokalrunde beim Drittligisten Würzburger Kickers (2:1) wurde er dann in der 75. Minute eingewechselt. „Vielleicht können wir am Wochenende mit einem längeren Einsatz rechnen und dann schauen wir, dass wir ihn relativ schnell für die Startelf zur Verfügung haben“, sagte Wagner nun.

Shkiri kehrte zu Köln zurück