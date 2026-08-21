Nach El-Mala-Coup: Köln holt Skhiri zurück

SID 21.08.2026 • 11:24 Uhr Nach der Verlängerung mit El Mala holt der FC kurz vor dem Pflichtspielauftakt einen ehemaligen Leistungsträger zurück.

Der 1. FC Köln hat sich mit Rückkehrer Ellyes Skhiri verstärkt. Der tunesische Nationalspieler wechselt nach drei Jahren beim Bundesliga-Konkurrenten Eintracht Frankfurt zurück in die Domstadt. Das teilten die Kölner am Freitag kurz vor dem Pflichtspielauftakt im DFB-Pokal mit. Der Mittelfeldspieler erhält einen Vertrag bis Sommer 2028.

Nach der Vertragsverlängerung mit Shootingstar Said El Mala bis 2031 setzen die Kölner mit Skhiri binnen nicht mal 16 Stunden das nächste Zeichen. Der FC hatte sich schon länger um eine Rückholaktion des laufstarken WM-Teilnehmers bemüht, der am Main zuletzt nur noch selten zur Stammformation gehört hatte.

„Wir kennen Ellyes seit vielen Jahren sehr gut und der Kontakt zum FC ist auch nach seinem Wechsel nie abgebrochen“, sagte Kölns Sport-Geschäftsführer Thomas Kessler: „Bei der Zusammenstellung unseres Kaders war es uns wichtig, neben sportlicher Qualität gezielt zusätzliche Erfahrung und Führungsstärke in die Mannschaft zu bringen. Ellyes entspricht mit seinem Profil genau dem, was wir gesucht haben.“

Skhiri war nach dem Bundesliga-Aufstieg 2019 aus Montpellier an den Rhein gewechselt. In den vier Jahren entwickelte er sich zum Leistungsträger und Publikumsliebling, verließ den Klub dann aber ablösefrei gen Frankfurt. „Ich bin sehr froh, wieder hier zu sein“, sagte Skhiri nun: „Den FC habe ich nie aus den Augen verloren und war mit einigen Leuten immer in Kontakt.“