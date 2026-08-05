Kompany stärkt Jugendspieler: „Können nichts falsch machen“

SID 05.08.2026 • 05:32 Uhr Auf seiner Asienreise setzt der FC Bayern auf zahlreiche Talente. Im ersten Test sind zwei direkt erfolgreich.

Bayern Münchens Trainer Vincent Kompany hat den zahlreichen Jugendspielern des Rekordmeisters nach dem ersten Testspielsieg auf der Asienreise den Rücken gestärkt. „Es ist wichtig, den Jungs zu helfen und sie auch mal zu fordern. Sie können für mich nichts falsch machen. Es ist ein Lernmoment für sie“, sagte der Belgier nach dem 2:1 (2:1) beim Jeju SK FC.

Gegen die Südkoreaner hatten mit Felipe Chávez (11.) und Bastian Assomo (41.) zwei Teenager zum Sieg getroffen. Überhaupt setzen die Münchner in Asien in Abwesenheit der Topstars um Harry Kane, Michael Olise oder Jamal Musiala auf zahlreiche junge Talente. Gegen Jeju standen sechs Teenager in der Münchner Startelf, vor allem Assomo stach heraus.

Der erst 16 Jahre alte U-Nationalspieler habe zwar „noch viele, viele Punkte in seinem Spiel, die er verbessern muss. Aber für einen 16 Jahre alten Stürmer ist es schon gut, dass er das Tor trifft“, meinte Kompany im Anschluss. Es sei „schon brutal für sein Alter, wie er die Bälle festmacht“, lobte Mitspieler Tom Bischof: „Ich freue mich sehr für ihn und alle anderen Jungs. Die können sich jetzt beweisen.“