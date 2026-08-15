Ausgerechnet Sorgenkind Victor Boniface schießt Bayer zum Sieg

SID 15.08.2026 • 18:00 Uhr Die Werkself gewinnt eine Woche vor dem Saisonstart auf der Insel. Ein Rückkehrer trifft entscheidend.

Bayer Leverkusen ist die Generalprobe für den Saisonstart im Duell mit den Nationalspielern Nick Woltemade und Malick Thiaw gelungen. Beim englischen Premier-League-Klub Newcastle United gewannen die Rheinländer am Samstag mit 2:1 (1:1).

Nach der frühen Führung durch Ibrahim Maza (2.) kassierte die Werkself zwar durch Thiaws Kopfball (44.) den Ausgleich.

Den Siegtreffer erzielte dann ein Spieler, der in den vergangenen Monaten für viele negative Schlagzeilen gesorgt hatte – Victor Boniface. Der Stürmer, der nach seiner Leihe nach Bremen seit dem Sommer zurück in Leverkusen ist, traf in der 82. Minute kurz nach seiner Einwechslung zum Sieg.

Bayer feiert sechsten Testspiel-Sieg

Für das Team des neuen Trainers Carles Martínez war es der sechste Erfolg im siebten Test.