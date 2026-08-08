Bayer Leverkusen stellt wichtige personelle Weiche

SID 08.08.2026 • 11:28 Uhr Fernando Carro und Simon Rolfes verlängern bei Bayer Leverkusen. Die Geschäftsführer erhalten bei Bayer neue Verträge - mit unterschiedlichen Laufzeiten.

Bayer Leverkusen hat das Erfolgsduo Fernando Carro und Simon Rolfes langfristig an sich gebunden. Wie der Double-Gewinner von 2024 mitteilte, wurden die Verträge der beiden Geschäftsführer durch den Gesellschafterausschuss der Fußball-GmbH vorzeitig verlängert.

Der 62-jährige Carro bleibt bis 2029 Vorsitzender der Geschäftsführung, Sport-Geschäftsführer Rolfes (44) erhält einen neuen Kontrakt bis 2031.

„Fernando Carro und Simon Rolfes haben Bayer 04 in den vergangenen Jahren hervorragend entwickelt“, sagte Werner Wenning, Vorsitzender des Gesellschafterausschusses: „Die größten sportlichen Erfolge unserer Vereinsgeschichte sind ebenso Ergebnis ihrer Arbeit wie die nachhaltige Entwicklung des gesamten Klubs.“

Carro steht seit Juli 2018 an der Spitze der Geschäftsführung des Werksklubs. Rolfes übernahm im selben Jahr den Posten als Sportdirektor, seit 2022 ist er in der Geschäftsführung des Vereins tätig, für den der frühere Mittelfeldspieler zehn Jahre gespielt und den er lange als Kapitän angeführt hatte.

Leverkusen erlebte erfolgreichsten Jahre unter Carro und Rolfes

In der gemeinsamen Zeit des Duos hatte Leverkusen 2024 die Meisterschaft ohne Niederlage gewonnen, das Triple im Finale der Europa League knapp verpasst. Anschließend holte Bayer auch den Supercup.

„Bayer 04 hat sich in den vergangenen Jahren sehr gut entwickelt. Darauf können wir stolz sein“, erklärte Carro, dessen Vertrag im kommenden Jahr ausgelaufen wäre: „Gleichzeitig wollen und werden wir hungrig bleiben. Unser Anspruch ist es weiterhin, uns kontinuierlich auf allen Ebenen zu verbessern und damit die Voraussetzungen zu schaffen, auch künftig national und international um Titel zu kämpfen.“