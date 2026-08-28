Live im TV: Max Eberl überrascht mit Story über Jürgen Klopp

Julius Schamburg 28.08.2026 • 23:50 Uhr Max Eberl überrascht mit einer Geschichte über Jürgen Klopp. Damals hatte der Bayern-Sportvorstand etwas Besonderes vor.

Max Eberl, Sportvorstand beim FC Bayern, hat nach der 5:1-Gala der Münchner gegen den VfB Stuttgart zum Saisonauftakt offenbart, dass er einst Jürgen Klopp zu Borussia Mönchengladbach holen wollte.

„Ich habe von meiner Seite ein sehr, sehr gutes Verhältnis zum Jürgen. Als er in Dortmund raus war und kurz vor Liverpool stand, habe ich mich in Gladbach zumindest getraut anzurufen“, sagte Eberl bei Sky.

Eberl hatte von Oktober 2008 bis Januar 2022 als Sportdirektor bei den Fohlen fungiert. Klopps Zeit bei Borussia Dortmund endete im Juni 2015, Anfang Oktober heuerte der deutsche Trainer dann bei den Reds an.

Klopp? „Hat sich mit Liverpool erledigt“

In Gladbach begann nach dem plötzlichen Rücktritt von Erfolgstrainer Lucien Favre am 20. September 2015 die Trainersuche. Die Borussia spielte zu der Zeit in der Champions League, statt Klopp übernahm letztlich André Schubert.

„Das hat sich dann mit Liverpool erledigt. Ich glaube, er hat eine gute Entscheidung gefällt“, sagte Eberl mit einem Lächeln.

Mit Liverpool gewann Klopp in seiner knapp neunjährigen Amtszeit stolze acht Titel, darunter einmal die Premier League (2019/20) und einmal die Champions League (2018/19).