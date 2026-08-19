Lothar Matthäus traut sogar Bayerns B-Elf die Meisterschaft zu

Alina Heidenreich 19.08.2026 • 18:28 Uhr Der Start der neuen Bundesliga-Saison steht kurz bevor. Nun sorgt Lothar Matthäus mit seiner Bayern-Prognose für Überraschung.

Der Start in die neue Bundesliga-Saison steht kurz bevor und auch diese Saison führt auf dem Weg zum deutschen Meistertitel kaum ein Weg am FC Bayern München vorbei. Lothar Matthäus geht in seiner Saison-Prognose sogar noch einen Schritt weiter.

Für Matthäus ist der aktuelle Bayern-Kader so stark besetzt, dass sogar die zweite Reihe der Münchner seiner Meinung nach um den Titel mitspielen könnte. „Selbst Bayerns B-Mannschaft hätte eine Chance im Meisterrennen gegen die Mitkonkurrenten“, behauptet der Rekordnationalspieler in der Sport Bild – ein Gedanke, der auch eine kleine Ohrfeige für den Rest der Liga ist.

Diese Spieler sind in Matthäus B-Elf

Auf der Torwartposition nennt Matthäus Jonas Urbig. Als Innenverteidiger kämen Min-Jae Kim und Hiroki Ito, als Außenverteidiger Josip Stanisic und Nathaniel Brown zum Einsatz. Davor das Duo aus Tom Bischof und Bara Sapoko Ndiaye, von dem er sich besonders angetan zeigt. „Der Zugang von den Gambinos Stars hat mir in der Vorbereitung sehr gut gefallen“, schwärmt Matthäus.

In der Offensive sieht der Weltmeister Serge Gnabry. Auf der rechten Seite käme Lennart Karl zum Einsatz, auf der linken Seite Arijon Ibrahimovic. Im Sturm soll Ismael Saibari für die nötigen Tore sorgen.

„Diese B-Stammelf dürfte sich ernsthafte Chancen auf die Meisterschaft ausrechen. Allein das zeigt, wieso der FC Bayern auch in dieser Saison wieder der absolute Titelfavorit ist“, lautet Matthäus‘ abschließendes Fazit.