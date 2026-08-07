Im letzten Training verletzt: Mainzer fehlt wochenlang

Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 muss vor dem zunächst auf Mittelfeldspieler Paul Nebel verzichten. Der 23-Jährige habe sich in der letzten Einheit des Trainingslagers in Hopfgarten/Österreich eine Adduktorenverletzung zugezogen, teilte der Verein am Freitag mit.
Mainz vorerst ohne Nebel
Der 23 Jahre alte Mittelfeldspieler verletzt sich ausgerechnet in der letzten Einheit des Trainingslagers.
Der Mittelfeldspieler, der in diesem Sommer als Wechselkandidat gehandelt wurde, stehe „in den kommenden Wochen nicht zur Verfügung. Die genaue Ausfalldauer richtet sich nach dem individuellen Heilungsverlauf“, so der Klub weiter.
Nach Martel: Nebel der nächste Verletzte im Mainz-Trainingslager
Ob es für den Offensivspieler bis zum DFB-Pokal-Spiel gegen den VfB Krieschow am 23.08. oder dem Bundesliga-Auftakt gegen den SC Paderborn am 29.08. reicht, ist damit noch offen.
Ebenfalls fraglich für den Saisonstart ist Eric Martel. Der Neuzugang verletzte sich im Testspiel gegen Shabab Al-Ahli am Knie und fällt mit einer Innenbandverletzung mehrere Wochen aus, wie der Verein mitteilte. Für die Nullfünfer war es in jedem Fall ein teuer bezahltes Trainingslager.