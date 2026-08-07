Im letzten Training verletzt: Mainzer fehlt wochenlang

SID 07.08.2026 • 15:42 Uhr Der 23 Jahre alte Mittelfeldspieler verletzt sich ausgerechnet in der letzten Einheit des Trainingslagers.

Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 muss vor dem zunächst auf Mittelfeldspieler Paul Nebel verzichten. Der 23-Jährige habe sich in der letzten Einheit des Trainingslagers in Hopfgarten/Österreich eine Adduktorenverletzung zugezogen, teilte der Verein am Freitag mit.

Der Mittelfeldspieler, der in diesem Sommer als Wechselkandidat gehandelt wurde, stehe „in den kommenden Wochen nicht zur Verfügung. Die genaue Ausfalldauer richtet sich nach dem individuellen Heilungsverlauf“, so der Klub weiter.

Nach Martel: Nebel der nächste Verletzte im Mainz-Trainingslager

Ob es für den Offensivspieler bis zum DFB-Pokal-Spiel gegen den VfB Krieschow am 23.08. oder dem Bundesliga-Auftakt gegen den SC Paderborn am 29.08. reicht, ist damit noch offen.