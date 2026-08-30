Matthäus enthüllt griechische Euphorie

Thomas Sevastiadis 30.08.2026 • 08:36 Uhr Der BVB hat im Sommer zwei vielversprechende griechische Talente an sich gebunden. Lothar Matthäus gibt Einblicke in die einheimischen Reaktionen auf die zwei Toptransfers.

Lothar Matthäus hat verraten, wie die griechischen Reaktionen auf die zwei Top-Transfers des BVB ausgefallen sind. Der Rekordnationalspieler enthüllte am Samstagabend bei Sky, dass er während eines Aufenthaltes in Griechenland mit Fans der zwei griechischen Talenten (Konstantinos Karetsas & Giannis Konstantelias) gesprochen hat und „die haben den Dortmundern praktisch gratuliert zu diesen Einkäufen“. Er räumt aber auch ein, dass man in Griechenland „natürlich auch ein bisschen parteiisch“ ist.

Matthäus führte weiter aus, „dass sie die Qualität haben, den BVB nicht nur in der jetzigen Saison, sondern auch zukunftsorientiert weiterzuhelfen“. Er ging auch positiv auf die Dortmunder Kaderplanung ein: „Dortmund weiß, was sie geholt haben, warum sie die Spieler geholt haben. Dass nicht nur an die kommende Saison gedacht wird, sondern auch an die Zukunft. Man hat ein paar ältere Spieler verloren, altersbedingt sind sie nach unten durchgerutscht.“

„Zeit hat man in Dortmund nicht“

Des Weiteren ging die Legende auch auf den dritten Neuzugang ein, der in der Vorbereitung schon überzeugen konnte: „Nicht nur die zwei griechischen Neuzugänge, sondern auch dieser Gadou aus Salzburg. Ein Riesenpaket! Knapp zwei Meter groß. Schnell. Alles, was ein Innenverteidiger braucht“. Der Verteidiger durfte bereits im Supercup sowie beim Bundesliga-Auftakt in der Startelf stehen.