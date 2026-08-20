Medien: Supercup-Entscheidung bei Jamal Musiala gefallen

SID 20.08.2026 • 21:41 Uhr Übereinstimmenden Berichten zufolge wird Jamal Musiala beim anstehenden Supercup nicht im Kader des FC Bayern stehen. Der Offensivstar war zuletzt erneut zusammengebrochen.

Der FC Bayern wird nach Medienberichten ohne Jamal Musiala um den ersten Titel der neuen Saison spielen. Im Franz-Beckenbauer-Supercup beim Vizemeister Borussia Dortmund am Samstag (20.30 Uhr) werde der 23-Jährige nicht im Kader stehen, das berichten am Donnerstagabend die Münchner tz und die Bild übereinstimmend.

Nationalspieler Musiala war zuletzt zweimal innerhalb weniger Tage auf dem Fußballplatz zusammengebrochen, anschließend hatte er eine „neurologische Dysfunktion“ öffentlich gemacht.

FC Bayern: Musiala-Rückkehr zum Ligastart?

Bayern-Trainer Vincent Kompany, so berichtet die Bild, werde die Kaderentscheidung am Freitagvormittag im Rahmen der Pressekonferenz verkünden. Es handele sich allerdings nur um eine Maßnahme für den Supercup, beim Ligastart gegen den VfB Stuttgart am 28. August soll Musiala demnach wieder im Kader stehen.

Der Offensivspieler war beim Test des FC Bayern in Heidenheim am vergangenen Dienstag zum zweiten Mal in nur vier Tagen auf dem Platz zusammengesackt. Er schrieb anschließend bei Instagram von „temporär kurz auftretenden, aber gut behandelbaren Absencen, die auf eine neurologische Dysfunktion“ zurückzuführen seien.