Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Bundesliga
Bundesliga
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
WEISSE WESTE
TEAMS
TORJÄGER
Bundesliga>

Jetzt wohl doch! Fabio Vieira vor HSV-Rückkehr

Vieira vor HSV-Rückkehr

Der Fan-Liebling soll diesmal fest vom FC Arsenal verpflichtet werden. Zudem soll ein neuer Rechtsverteidiger kommen.
Fábio Vieira hat in Hamburg spürbar Eindruck hinterlassen; nun spricht HSV-Trainer Merlin Polzin über einen möglichen Transfer in diesem Sommer.
SID
Der Fan-Liebling soll diesmal fest vom FC Arsenal verpflichtet werden. Zudem soll ein neuer Rechtsverteidiger kommen.

Kommt der Fanliebling zurück? Der Hamburger SV steht offenbar vor einer Rückkehr des Spielmachers Fabio Vieira. Laut übereinstimmenden Medienberichten soll der Portugiese, der in der Vorsaison vom FC Arsenal ausgeliehen war, vor einem festen Wechsel nach Hamburg stehen.

Demnach könnte der 26-Jährige bereits am Sonntag seinen Medizincheck beim HSV absolvieren. Zudem deutet sich der Transfer des marokkanischen Nationalspielers Zakaria El Ouahdi (KRC Genk) für die Position des Rechtsverteidigers an.

Edeltechniker Vieira gilt als Wunschspieler

Die HSV-Verantwortlichen um Sportdirektor Claus Costa und Trainer Merlin Polzin hatten in den vergangenen Wochen intensiv an einer Rückholaktion von Vieira gearbeitet, der Edeltechniker gilt trotz finanziell schwieriger Verhandlungen als der absolute Wunschspieler der Hamburger.

Mit sieben Toren und fünf Assists war Vieira in der Vorsaison der zentrale Faktor in der HSV-Offensive.

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News direkt in dein Postfach

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite