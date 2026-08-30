Jetzt wohl doch! Fabio Vieira vor HSV-Rückkehr

SID 30.08.2026 • 14:31 Uhr Der Fan-Liebling soll diesmal fest vom FC Arsenal verpflichtet werden. Zudem soll ein neuer Rechtsverteidiger kommen.

Kommt der Fanliebling zurück? Der Hamburger SV steht offenbar vor einer Rückkehr des Spielmachers Fabio Vieira. Laut übereinstimmenden Medienberichten soll der Portugiese, der in der Vorsaison vom FC Arsenal ausgeliehen war, vor einem festen Wechsel nach Hamburg stehen.

Demnach könnte der 26-Jährige bereits am Sonntag seinen Medizincheck beim HSV absolvieren. Zudem deutet sich der Transfer des marokkanischen Nationalspielers Zakaria El Ouahdi (KRC Genk) für die Position des Rechtsverteidigers an.

Edeltechniker Vieira gilt als Wunschspieler

Die HSV-Verantwortlichen um Sportdirektor Claus Costa und Trainer Merlin Polzin hatten in den vergangenen Wochen intensiv an einer Rückholaktion von Vieira gearbeitet, der Edeltechniker gilt trotz finanziell schwieriger Verhandlungen als der absolute Wunschspieler der Hamburger.