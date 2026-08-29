HSV-Boss bestätigt Treffen mit Wunschspieler Vieira

Johannes Vehren 29.08.2026 • 19:07 Uhr Dass der HSV unbedingt Fábio Vieira vom FC Arsenal wieder nach Hamburg lotsen möchte, ist seit langer Zeit bekannt. Um die Transferbestrebungen nochmals deutlich zu machen, reiste HSV-Boss Claus Costa zuletzt nach London.

Wechselt Fábio Vieira wieder zum HSV oder nicht? Diese Frage schwebt seit Beginn der Transferphase über den Hamburgern. Sportvorständin Kathleen Krüger hat vor dem Bundesliga-Auftakt bei Borussia Dortmund ein Update gegeben.

„Fakt ist, dass Claus (Costa, HSV-Sportdirektor, Anm. d. Red.) in London war. Das kann ich dann jetzt offiziell bestätigen“, sagte Krüger bei Sky und fügte hinzu: „Das ist einfach Ausdruck, dass wir Fábio sehr wertschätzen.“

HSV möchte Arsenal von Transfer überzeugen

Die 41-Jährige erklärte, dass Vieira dem HSV gut zu Gesicht stehen würde, aber „es ist ganz, ganz wichtig, dass wir diesen Weg, den der HSV in den vergangenen Jahren eingeschlagen hat, wirtschaftlich gesund agieren. Schritt für Schritt. Ich kann jeden HSV’ler beruhigen.“

Krüger betonte, dass die HSV-Bosse „ganz, ganz intensiv“ auf dem Transfermarkt arbeiten und sie alles versuchen würden, um Arsenal von einem erneuten Transfer zu überzeugen, aber „am Ende des Tages muss es dann halt auch einfach wieder passen“.