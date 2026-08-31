Nach Blitz-Rot: 2-Spiele-Sperre für Inacio fix

Borussia Dortmund muss für zwei Bundesligaspiele auf Samuele Inacio verzichten. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) belegte den Offensivspieler mit einer entsprechenden Sperre. Der 18-Jährige hatte am Samstag beim 2:0 gegen den Hamburger SV kurz nach seiner Einwechslung die Rote Karte gesehen.
Sperre für BVB-Juwel fix
BVB-Juwel Samule Inacio sieht gegen den HSV die Rote Karte. Jetz steht die Sperre fest.
Das DFB-Sportgericht schrieb in seiner Urteilsbegründung von einem „rohen Spiel gegen den Gegner“. Das Urteil ist rechtskräftig. Inacio hatte nach seinem Platzverweis das Feld verlassen und im Spielertunnel eine Flasche gegen das BVB-Logo geworfen.
Anton verteidigt Inacio
„Es sieht schlecht aus, aber das sind die Emotionen, die aus einem herauskommen. Ich habe lieber so einen Spieler, der sauer ist, als wenn es ihn nicht interessiert“, sagte Waldemar Anton, der am Samstag als Kapitän auflief.
Nur fünf Bundesliga-Spieler waren noch jünger bei ihrem ersten Platzverweis als Inacio, darunter gleich drei Dortmunder (Jude Bellingham, Dan-Axel Zagadou und Almugera Kabar).
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