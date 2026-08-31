Nach Blitz-Rot: 2-Spiele-Sperre für Inacio fix

SID 31.08.2026 • 17:56 Uhr BVB-Juwel Samule Inacio sieht gegen den HSV die Rote Karte. Jetz steht die Sperre fest.

Das DFB-Sportgericht schrieb in seiner Urteilsbegründung von einem „rohen Spiel gegen den Gegner“. Das Urteil ist rechtskräftig. Inacio hatte nach seinem Platzverweis das Feld verlassen und im Spielertunnel eine Flasche gegen das BVB-Logo geworfen.

Anton verteidigt Inacio

„Es sieht schlecht aus, aber das sind die Emotionen, die aus einem herauskommen. Ich habe lieber so einen Spieler, der sauer ist, als wenn es ihn nicht interessiert“, sagte Waldemar Anton, der am Samstag als Kapitän auflief.