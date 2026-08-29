Rot und Flaschenwurf! BVB-Juwel lässt Wut freien Lauf

Moritz Pleßmann 29.08.2026 • 20:40 Uhr Samuele Inácio fliegt für den BVB nach nur wenigen Minuten vom Platz. Anschließend rastet das Juwel aus.

Das war ein kurzer Arbeitstag für Samuele Inácio! Der BVB-Youngster wurde beim 2:0-Sieg zum Saisonauftakt gegen den Hamburger SV in der 74. Minute eingewechselt und musste nach nur zweieinhalb Minuten mit glatt Rot wieder vom Feld (77.).

Der 18-Jährige ging zu übermütig in sein Duell mit Gegenspieler Albert Grönbaek und traf ihn grätschend im Bereich des Knöchels. Zwar war der Ball noch minimal im Spiel, doch Schiedsrichter Felix Zwayer zögerte keine Sekunde und schickte den Italiener frühzeitig zum Duschen. Auch der VAR bestätigte die Entscheidung.

„Das ist eine brutale Aktion. Er ist brutal ärgerlich für den Jungen. Er hat enorme Qualitäten. Eine Rote Karte zu bekommen, ist maximal bitter“, meinte Kapitän Waldemar Anton nach der Partie am Sky-Mikrofon.

BVB-Juwel Inácio lässt Wut freien Lauf

Inácio ließ seiner Wut auf dem Weg zur Kabine freien Lauf. Im Tunnel schnappte er sich eine Wasserflasche und schmiss sie gleich zweimal mit voller Wucht weg. Beim zweiten Wurf traf er dabei genau das groß angebrachte BVB-Logo an der Tunnelwand.

Ein Unding für Sky-Experte Lothar Matthäus: „Ich finde das noch schlimmer. Was sagst du dazu?“, fragte er Anton. „Das sind die Emotionen, mein Gott. Das gehört dazu…“, entgegnete dieser. „Aber doch nicht aufs eigene Vereinswappen“, ließ Matthäus nicht locker. Anton blieb klar: „Ja natürlich, aber ich glaube nicht, dass er das so meinte.“

„Es sieht schlecht aus“, meinte Matthäus abschließend. Anton nahm seinen Mitspieler in Schutz: „Es sieht schlecht aus, aber das sind die Emotionen, die aus einem herauskommen. Ich habe lieber so einen Spieler, der sauer ist, als jemand, der lächelt oder den es nicht interessiert und die Kabine geht.“