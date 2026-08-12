Nach Leihe: Mainz verpflichtet Posch fest

Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 kann weiter auf die Dienste des österreichischen Nationalspielers Stefan Posch bauen. Die Rheinhessen haben den Verteidiger, den sie in der Rückrunde der vergangenen Saison vom italienischen Serie-A-Klub Como 1907 ausgeliehen hatten, fest verpflichtet.
Mainz verpflichtet Leihgabe fest
Der österreichische Nationalspieler hat in der vergangenen Rückrunde überzeugt.
Posch (Mitte) im WM-Spiel gegen Jordanien
© picture alliance/NurPhoto/SID/Ameen Ahmed
Angeblich zahlt der FSV rund vier Millionen Euro Ablöse für den 29 Jahre alten WM-Teilnehmer. Über die Vertragsdauer machte der Klub keine Angaben. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)
„Poschi kam im vergangenen Winter zu uns, um sich für die WM mit Österreich zu empfehlen und hat uns direkt weitergeholfen. Stefan hat sich extrem schnell integriert und uns direkt besser gemacht“, sagte der Mainzer Sportdirektor Niko Bungert über den früheren Profi des Ligarivalen TSG Hoffenheim.
„Er ist ein vielseitiger Spieler mit jeder Menge Erfahrung in der Bundesliga und auf internationalem Parkett. Dazu kommt, dass er ein überragender Typ ist, der ideal ins Mannschaftsgefüge passt.“
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