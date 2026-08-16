Nach Zusammenbruch: Entwarnung bei Musiala

SID 16.08.2026 • 13:56 Uhr Nach seinem Zusammenbruch geht es Jamals Musiala schon wieder besser. Der Münchner Star kann voraussichtlich in den nächsten Tagen wieder ins Training einsteigen.

Fußball-Nationalspieler Jamal Musiala hat sich nach seinem Zusammenbruch offenbar schnell erholt. Dem 23-Jährigen vom FC Bayern geht es nach SID-Informationen soweit wieder gut. Voraussichtlich kann er in den kommenden Tagen sogar schon wieder ins Training einsteigen.

Musiala hatte im Testspiel des FC Bayern um den „Telekom Cup“ gegen RB Leipzig (3:1) in der 84. Minute einen kleinen Schwächeanfall erlitten. Nach SID-Informationen klagte Musiala über Schwindel, Kreislaufprobleme und Temperatur. Beim Spiel war es über 30 Grad heiß gewesen.

Eberl gibt erste Entwarnung bei Musiala

„Das Wichtigste ist, es geht ihm gut. Zu allem anderen kann man nichts sagen“, hatte Sportvorstand Max Eberl bereits bei SPORT1 erklärt. Weitere Informationen gab es vom Verein zunächst nicht.