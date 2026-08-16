Nach Zusammenbruch: Entwarnung bei Musiala

Fußball-Nationalspieler Jamal Musiala hat sich nach seinem Zusammenbruch offenbar schnell erholt. Dem 23-Jährigen vom FC Bayern geht es nach SID-Informationen soweit wieder gut. Voraussichtlich kann er in den kommenden Tagen sogar schon wieder ins Training einsteigen.
Entwarnung bei Musiala nach Kollaps
Musiala hatte im Testspiel des FC Bayern um den „Telekom Cup“ gegen RB Leipzig (3:1) in der 84. Minute einen kleinen Schwächeanfall erlitten. Nach SID-Informationen klagte Musiala über Schwindel, Kreislaufprobleme und Temperatur. Beim Spiel war es über 30 Grad heiß gewesen.
Eberl gibt erste Entwarnung bei Musiala
„Das Wichtigste ist, es geht ihm gut. Zu allem anderen kann man nichts sagen“, hatte Sportvorstand Max Eberl bereits bei SPORT1 erklärt. Weitere Informationen gab es vom Verein zunächst nicht.
Musiala war nach seinem Tor zum Endstand ohne gegnerische Einwirkung plötzlich zusammengesackt und reglos auf dem Rasen liegen geblieben. Die Kollegen leisteten sofort erste Hilfe, ein Notarzt stürmte zur Behandlung auf den Platz. Nach bangen Minuten stand Musiala aber wieder auf. Der DFB-Star wankte, gestützt auf zwei Helfer, sichtlich benommen und unter dem Applaus der Zuschauer in die Katakomben.