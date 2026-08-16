Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Bundesliga
Bundesliga
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
WEISSE WESTE
TEAMS
TORJÄGER
Bundesliga>

Nach Zusammenbruch: Entwarnung bei Musiala

Entwarnung bei Musiala nach Kollaps

Nach seinem Zusammenbruch geht es Jamals Musiala schon wieder besser. Der Münchner Star kann voraussichtlich in den nächsten Tagen wieder ins Training einsteigen.
Jamal Musiala trifft für den FC Bayern, kippt aber wenige Augenblicke später auf dem Platz um. Jetzt äußert sich auch Sportvorstand Max Eberl zu dem Vorfall und gibt Entwarnung.
SID
Nach seinem Zusammenbruch geht es Jamals Musiala schon wieder besser. Der Münchner Star kann voraussichtlich in den nächsten Tagen wieder ins Training einsteigen.

Fußball-Nationalspieler Jamal Musiala hat sich nach seinem Zusammenbruch offenbar schnell erholt. Dem 23-Jährigen vom FC Bayern geht es nach SID-Informationen soweit wieder gut. Voraussichtlich kann er in den kommenden Tagen sogar schon wieder ins Training einsteigen.

Musiala hatte im Testspiel des FC Bayern um den „Telekom Cup“ gegen RB Leipzig (3:1) in der 84. Minute einen kleinen Schwächeanfall erlitten. Nach SID-Informationen klagte Musiala über Schwindel, Kreislaufprobleme und Temperatur. Beim Spiel war es über 30 Grad heiß gewesen.

Eberl gibt erste Entwarnung bei Musiala

„Das Wichtigste ist, es geht ihm gut. Zu allem anderen kann man nichts sagen“, hatte Sportvorstand Max Eberl bereits bei SPORT1 erklärt. Weitere Informationen gab es vom Verein zunächst nicht.

Musiala war nach seinem Tor zum Endstand ohne gegnerische Einwirkung plötzlich zusammengesackt und reglos auf dem Rasen liegen geblieben. Die Kollegen leisteten sofort erste Hilfe, ein Notarzt stürmte zur Behandlung auf den Platz. Nach bangen Minuten stand Musiala aber wieder auf. Der DFB-Star wankte, gestützt auf zwei Helfer, sichtlich benommen und unter dem Applaus der Zuschauer in die Katakomben.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite