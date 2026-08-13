BVB-Torhüter wohl vor dem Absprung

Thomas Sevastiadis 13.08.2026 • 18:27 Uhr Diant Ramaj steht wohl unmittelbar davor, Dortmund zunächst zu verlassen. Ein Ex-Klub soll ein Auge auf den Keeper geworfen haben.

Torhüter Diant Ramaj steht wohl unmittelbar vor einem Wechsel von Borussia Dortmund zum FC Kopenhagen. Der Deutsch-Kosovare soll nach übereinstimmenden Medienberichten von Bold aus Dänemark und Sky bereits in die Hauptstadt gereist sein, um den entsprechenden Medizincheck zu absolvieren.

Im Raum steht wohl ein einjähriges Leihgeschäft mit einer anschließenden Kaufoption, die sich auf fünf Millionen Euro belaufen soll. In Kopenhagen würde der 24-Jährige auf den Ex-Mainz-Coach Bo Svensson und Ex-BVB-Juwel Youssouffa Moukoko treffen.

Der gebürtige Stuttgarter Ramaj wurde zu Beginn der Vorbereitung von den BVB-Bossen darüber informiert, dass er bei den Borussen vorerst keine Zukunft habe. Gregor Kobel sei nach einer starken WM mit der Schweiz weiterhin die unangefochtene Nummer 1. Schon im Aufgebot des BVB für die Asien-Reise fehlte Ramaj.

BVB: Ramaj ausgeliehen an Kopenhagen und Heidenheim

Schon in der Saison 2024/25 lief der Keeper für die Dänen auf. Die Dortmunder, die ihn im Februar 2025 für fünf Millionen Euro vom Ajax Amsterdam verpflichteten, gaben Ramaj im selben Transferfenster per Leihe weiter nach Kopenhagen.

Dort feierte er am Ende der Saison das Double. In 19 Pflichtspielen konnte Ramaj zehn Mal die Null halten.