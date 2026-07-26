Vielsagende BVB-Entscheidung um Rückkehrer

Dominik Hager 26.07.2026 • 13:57 Uhr Der BVB tritt seine Asienreise an und gibt zum Start die Reisegruppe bekannt. Ein Leih-Rückkehrer fehlt.

Borussia Dortmund hat das Aufgebot für seine achttägige Asien-Tour (26. Juli bis 2. August) bekannt gegeben. Dabei fehlte ein bekannter Name. Torhüter Diant Ramaj wird die Reise nicht antreten und hat keine Zukunft bei den Schwarz-Gelben. Alles deutet darauf hin, dass der Keeper den BVB verlassen wird, ohne auch nur einen einzigen Einsatz für den Klub absolviert zu haben. Sky-Angaben zufolge könnte es bereits in wenigen Tagen zu einem Transfer kommen, der Abnehmer stehe jedoch noch nicht fest.

Eigentlich wurde Ramaj im Februar 2025 als mögliche Nummer eins der Zukunft verpflichtet. Der ehemalige deutsche U21-Nationalspieler kam für fünf Millionen Euro von Ajax Amsterdam, wurde aber zunächst für ein halbes Jahr beim FC Kopenhagen geparkt.

Gregor Kobel traf Ende Mai 2025 nach Gerüchten um einen Wechsel die Entscheidung, beim BVB bleiben zu wollen, was Ramaj die Perspektive auf eine Nummer-eins-Rolle nahm. Es folgte eine Leihe nach Heidenheim, wo auch er den Abstieg des Klubs jedoch nicht verhindern konnte und an den letzten beiden Spieltagen nur auf der Bank Platz nahm.

BVB verlangt offenbar sieben Millionen Euro

Mit einer Rolle als Reservekeeper möchte sich Ramaj nicht zufrieden geben, weshalb er einen Wechsel forciert. Laut Sky-Informationen fordert der BVB sieben Millionen Euro. Anfragen sollen dem Klub bereits vorliegen.

Die Dortmunder werden die Asien-Tour ohne Stammkeeper Kobel bestreiten, der nach dem Viertelfinal-Einzug seiner Schweizer noch im WM-Urlaub verweilt. Dafür sind Alexander Meyer, Patrick Drewes und Silas Ostrzinski beim Trip am Bord.

Deutsche WM-Fahrer im BVB-Aufgebot

Die Borussen verzichten bei ihrer Asienreise neben Kobel auf zwei weitere WM-Fahrer, nämlich Julian Ryerson und Marcel Sabitzer. Zudem fehlen Nico Schlotterbeck, Emre Can und Neuzugang Kaua Prates verletzungsbedingt. Die deutschen Nationalspieler Waldemar Anton, Maximilian Beier und Felix Nmecha sind nach dem frühen WM-Aus des DFB-Teams an Bord.

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Niko Kovac gibt außerdem zahlreichen Talenten wie Miguel Adje, Romeo Ritter, Arne Wessels, Ayman Azhil und Tom Faust die Chance, Erfahrungen bei den Profis zu sammeln. Nicht dabei ist Mussa Kaba, der im Mai 2026 einen Profivertrag unterschrieben hatte.