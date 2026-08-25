Neuer vor Auftakt: "Gibt nichts Schöneres"

SID 25.08.2026 • 13:47 Uhr Manuel Neuer freut sich auf seine 21. Saison in der Fußball-Bundesliga. Der Torhüter steht dabei vor seinem 600. Pflichtspiel für den FC Bayern.

Manuel Neuer spürt auch vor seiner 21. Saison in der Fußball-Bundesliga noch immer ein Kribbeln.

„Ich glaube, es gibt nichts Schöneres, als so in die Saison zu starten“, sagte der Torhüter des FC Bayern am Rande des traditionellen Lederhosen-Shootings des deutschen Rekordmeisters mit Blick auf das Eröffnungsspiel am Freitag (20.30 Uhr) gegen den VfB Stuttgart: „Das Auftaktspiel der Bundesliga ist immer etwas Besonderes, und die Stimmung in der Allianz Arena wird sicher großartig sein und kochen.“

Neuer steht vor seinem 600. Pflichtspiel für die Bayern

Neuer bestreitet gegen den VfB sein 600. Pflichtspiel für die Bayern. Dabei werde es mit Blick auf die Saison „ganz wichtig“ sein, „gut reinzukommen“, sagte der 40-Jährige: „Deshalb werden wir jedes Spiel ernst nehmen, unsere Hausaufgaben machen und versuchen, von Anfang an da zu sein und die Spiele zu gewinnen.“ Der Triumph im Supercup gegen Borussia Dortmund (2:1) am vergangenen Samstag sei eine gute „Wasserstandsmeldung“ gewesen: „Der Sieg gibt uns auf jeden Fall ein gutes Gefühl.“