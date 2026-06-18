„Im Prinzip“: Neuer plant DFB-Abschied nach der WM

SID 18.06.2026 • 19:48 Uhr Der 40-Jährige plant derzeit nicht, auch bei der EM 2028 im Tor zu stehen.

Manuel Neuer plant nach der Fußball-WM seinen erneuten Abschied aus der deutschen Nationalmannschaft. „Für mich steht es im Prinzip fest, dass es mein letztes Turnier ist. Ich habe jetzt nicht vor, in zwei Jahren bei einer Europameisterschaft zwischen den Pfosten zu stehen“, sagte der 40-Jährige am Donnerstag in Winston-Salem.

Nach der Heim-EM 2024 hatte der Weltmeister von 2014 seinen Rücktritt aus der DFB-Auswahl verkündet. Für die WM holte ihn Bundestrainer Julian Nagelsmann aber überraschend zurück. Das sei für ihn „ein Geschenk“. Einen „gewissen Zeitpunkt“ für die Kehrtwende könne er „gar nicht benennen“, so Neuer: „Das hat sich einfach so entwickelt. Das hat auch mit meiner Leistung zu tun, nachdem ich aus der Verletzung zurückgekommen bin.“

Ein kleines Hintertürchen ließ sich Neuer für die Zeit nach der WM aber offen, auch wenn er einräumte, dass die zwei Jahre seit der EURO „eine zu hohe Belastung für mich gewesen“ wären. Neuer hatte bis zuletzt immer wieder mit Wadenproblemen zu kämpfen. „Ich möchte mich dahingehend auch mit nichts mehr in diese Richtung beschäftigen, weil ich nach vorne schaue und mich auf alle Spiele freue. Ich denke nicht an irgendeinen Abschied von einem besonderen Trikot.“