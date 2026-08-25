Offiziell: FC Bayern trifft Dreesen-Entscheidung

SPORT1 25.08.2026 • 21:25 Uhr Jan-Christian Dreesen bleibt Vorstandsvorsitzender des FC Bayern. Der Aufsichtsrat des deutschen Rekordmeisters beschloss am Dienstag in seiner Sitzung, den Vertrag des 58-Jährigen zu verlängern.

Es hatte sich in den vergangenen Wochen schon angedeutet, nun ist die Entscheidung gefallen: Der FC Bayern hat den Vertrag seines Vorstandsvorsitzenden Jan-Christian Dreesen bis zum 30. Juni 2029 verlängert. Das beschloss der Aufsichtsrat des deutschen Rekordmeisters am Dienstag.

Dreesen dankte in einer entsprechenden Pressemitteilung des Klubs dem Gremium für das Vertrauen: „Ich freue mich, meine Arbeit beim FC Bayern mit Kraft und Leidenschaft fortzusetzen. Als Vorstandsteam gemeinsam mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Mitgliedern und Fans wollen wir auch künftig alles dafür tun, damit der FC Bayern der Spitzenklub bleibt, auf den wir alle stolz sind. Das treibt uns an – und wir haben noch viel vor.“

Dreesen arbeitet seit 2013 beim FC Bayern

Dreesen gehört seit mehr als einem Jahrzehnt zur Führung des FC Bayern. Im Februar 2013 fing er als Finanzvorstand in München an, ein Jahr später wurde er stellvertretender Vorstandsvorsitzender.

Seit Mai 2023 steht der 57-Jährige als Vorstandsvorsitzender an der Spitze des Vereins.

In seiner Sitzung am Dienstag beschloss der Aufsichtsrat des Rekordmeisters zudem die Vertragsverlängerung mit Sportvorstand Max Eberl, der ebenfalls bis 2029 unterschrieb.