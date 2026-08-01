Ohne Diomande und Gulacsi: Leipzig schlägt Verl

SID 01.08.2026 • 14:01 Uhr Yan Diomande und Peter Gulacsi fehlten im Kader des Bundesligisten.

Auch ohne die wechselwilligen Yan Diomande und Peter Gulacsi hat Fußball-Bundesligist RB Leipzig einen souveränen Testspielsieg gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Martín Demichelis gewann gegen den Drittligisten SC Verl nach 2×60 Minuten 4:0 (1:0).

Diomande, der Medienberichten zufolge vor einem Transfer zum spanischen Rekordmeister Real Madrid stehen soll, fehlte offiziell wegen eines Infekts. Der mögliche Wechsel zu den Königlichen und Startrainer José Mourinho zieht sich in die Länge, die Ablösesumme soll über 100 Millionen Euro betragen. Ob Diomande am Samstag mit in das Trainingslager in das österreichische Saalfelden reist, ist noch offen.