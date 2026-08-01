Von Real umworben: So begründet RB Leipzig Diomandes Fehlen

Johannes Vehren 01.08.2026 • 12:06 Uhr Yan Diomande wird mit einem Wechsel zu Real Madrid in Verbindung gebracht. Der Star von RB Leipzig fehlt im Testspiel am Samstag gegen den SC Verl. Der Verein nennt einen Grund, den nicht alle glauben.

Yan Diomande steht nicht im Kader von RB Leipzig für das Testspiel am Samstag gegen den SC Verl. Der Verein teilte mit, dass der Flügelspieler aufgrund eines „Infekts“ fehlen würde – viele Fußball-Fans machten unter dem X-Post dazu aber deutlich, dass sie dieser Erklärung nur bedingt glauben.

Denn wahrscheinlich steht sein Ausfall auch einfach im Zusammenhang mit einem möglichen Abgang. Seit geraumer Zeit wird schließlich berichtet, dass der 20-Jährige vor einem Wechsel zu Real Madrid stehen soll. Als Ablösesumme verlangen die Leipziger wohl eine Summe von über 100 Millionen Euro.

Real Madrid soll auf Einigung drängen

Nach dem Testspiel gegen den Drittligisten bricht der RB-Tross um 17 Uhr zum Trainingslager nach Österreich auf.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge soll Real auf eine baldige Einigung mit Leipzig drängen, damit Diomande nicht mehr mit nach Österreich reist.