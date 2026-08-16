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Paderborn holt DFB-Juwel aus Stuttgart

Paderborn holt DFB-Juwel

Der Bundesliga-Aufsteiger bastelt weiter an seinem Kader und schlägt in Stuttgart zu.
Nach dem gewonnen Relegationsrückspiel gegen Wolfsburg freuen sich die Fans vom SC Paderborn auf die Rückkehr in die Bundesliga. Nach dem Spiel kommt es dabei rund um den Paderborner Filip Bilbija zu einer kuriosen Szene.
SID
Der Bundesliga-Aufsteiger bastelt weiter an seinem Kader und schlägt in Stuttgart zu.

Bundesliga-Aufsteiger SC Paderborn bastelt weiter am Kader für die Mission Klassenerhalt. Wie der Klub am Sonntag bekannt gab, kommt der deutsche U20-Nationalspieler Laurin Ulrich (21) auf Leihbasis vom Liga-Konkurrenten VfB Stuttgart.

„Laurin ist ein technisch enorm versierter Spieler, der über eine sehr hohe Spielintelligenz verfügt. Er hat trotz seiner jungen Jahre bereits reichlich Erfahrung in der 2. Bundesliga und in der 3. Liga gesammelt“, sagte Sebastian Lange, Geschäftsführer Sport in Paderborn: „Wir sind davon überzeugt, dass Laurin bei uns den nächsten Schritt machen wird und dass er auf und neben dem Platz hervorragend zu unserem SCP07 passt.“

Paderborn reagiert auf Baur-Abgang

Paderborn reagierte damit auf den Abgang von Mittelfeldspieler Mika Baur. Der Leistungsträger, der in der vergangenen Saison 33 von 34 Zweitligaspielen absolviert hatte, war am Donnerstag zum schottischen Meister Celtic Glasgow gewechselt.

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