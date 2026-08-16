Paderborn holt DFB-Juwel aus Stuttgart

Bundesliga -Aufsteiger SC Paderborn bastelt weiter am Kader für die Mission Klassenerhalt. Wie der Klub am Sonntag bekannt gab, kommt der deutsche U20-Nationalspieler Laurin Ulrich (21) auf Leihbasis vom Liga-Konkurrenten VfB Stuttgart.

„Laurin ist ein technisch enorm versierter Spieler, der über eine sehr hohe Spielintelligenz verfügt. Er hat trotz seiner jungen Jahre bereits reichlich Erfahrung in der 2. Bundesliga und in der 3. Liga gesammelt“, sagte Sebastian Lange, Geschäftsführer Sport in Paderborn: „Wir sind davon überzeugt, dass Laurin bei uns den nächsten Schritt machen wird und dass er auf und neben dem Platz hervorragend zu unserem SCP07 passt.“