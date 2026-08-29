"Da fahren 17 Bundesligisten hin und planen nichts ein"

Lars Hinzberg 29.08.2026 • 14:58 Uhr Ist in München für niemanden mehr etwas zu holen? Nach dem 5:1-Auftaktsieg des FC Bayern gegen Stuttgart fällt Experte Nils Petersen ein für die Bundesliga entmutigendes Urteil.

Für Fans einer spannenden Bundesliga und insbesondere für Anhänger des VfB Stuttgart dürfte der lang ersehnte Auftakt zwischen dem FC Bayern und den Schwaben eher Ernüchterung denn Euphorie geweckt haben. Mit 5:1 schoss der Rekordmeister den Herausforderer aus dem Stadion und untermauerte damit ein weiteres Mal das Kräfteverhältnis im deutschen Fußball. Auch Experte Nils Petersen prophezeit der Liga in Zukunft wenig Spannung.

„Es gab schon Jahre, da ist man als Gegner paar Mal noch um die Allianz Arena gefahren, bis du dann endlich da warst – mit der Hoffnung, vielleicht geht heute was“, erinnerte sich der Ex-Stürmer zunächst bei DAZN. Heute sehe das allerdings anders aus: „Ich glaube, mittlerweile fahren wirklich 17 Bundesligisten hin und sagen: Puh, kannst du nichts einplanen.“

Nils Petersen sieht keine Konkurrenz für den FC Bayern

Der einst selbst bei Bayern, Freiburg und Bremen aktive Petersen ist dabei selbst der Überzeugung, dass für die nationale Konkurrenz der Bayern auch in dieser Saison nicht viel zu holen ist: „Sie sind zu seriös, zu hungrig, muss man auch sagen. Und dann ist diese individuelle Qualität in allen Mannschaftsteilen einfach brutal.“