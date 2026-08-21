Lukas Podolski überrascht El Mala mit Anruf

Am Ende des wochenlangen Pokers meldete sich dann auch der Prinz höchstpersönlich – mit einer klaren Forderung. „Trag die Nummer mit Stolz“, rief Lukas Podolski seinem Nachfolger Said El Mala zu, als sich der Weltmeister von 2014 zur Vertragsunterzeichnung samt Nummern-Wechsel des umworbenen Shootingstars am Donnerstagabend per Videocall bei seinem geliebten Ex-Klub meldete.
Podolski überrascht El Mala mit Anruf
El Mala, der einen neuen Kontrakt bis 2031 beim 1. FC Köln unterschrieb und künftig die prestigeträchtige 10 auf dem Trikot trägt, versicherte: „Mache ich, 100 Prozent.“
Um seinem Erben viel Erfolg zu wünschen, nahm sich Podolski vor dem Hinspiel in den Playoffs zur Conference League seines polnischen Vereins Gornik Zabrze gegen die AS Monaco kurz Zeit – und hatte auch einen Scherz auf Lager. „Wir hatten leider nicht das Geld, dich zu kaufen, das hat der Kessler (Kölns Sport-Geschäftsführer Thomas Kessler, Anm. d. Red.) abgelehnt. Aber im Winter versuchen wir es nochmal“, sagte Podolski.
Die lange Tradition der 10 beim 1. FC Köln
Mit seinem Wechsel von der 13 zur 10 tritt El Mala einer Riege großer Namen bei. Podolski, Pierre Littbarski, Heinz Flohe, Hannes Löhr und vor allem Wolfgang Overath liefen beim FC mit der Nummer auf. Zuletzt war die 10 im Jahr 2015 an Patrick Helmes vergeben worden, getragen hatte sie der Stürmer aber nie.
Die El-Mala-Trikots der neuen Saison mit der 13 nimmt der Verein zurück – und stellt den Fans im Gegenzug ein neues mit der 10 aus. Der Kaufpreis wird erstattet, teilten die Kölner mit. Die zurückgeschickten Shirts will der Bundesligist für einen karitativen Zweck spenden.