Gladbach-Trainer Polanski gibt Update zu Elvedi

Nico Elvedi steht beim Testspiel von Borussia Mönchengladbach gegen Aston Villa (JETZT im TV und im STREAM) nicht im Kader der Borussia.
Polanski gibt Update zu Elvedi
Nico Elvedi steht vor einem Wechsel zu Leeds United. Gladbach-Coach Eugen Polanski äußert sich im Gespräch mit SPORT1 zum aktuellen Stand.
Der Verteidiger steht vor einem Wechsel zu Leeds United in die Premier League. „Nico ist freigestellt für Gespräche mit einem Verein. Das stimmt schon“, erklärte Gladbach-Trainer Eugen Polanski im Vorlauf der Partie bei SPORT1.
Es sei aber „noch nichts so fix, dass wir etwas vermelden können. Das ist die einzige Information, die ich rausgeben kann.“
Der 29-Jährige hat bei Gladbach noch einen Vertrag bis 2027. Bei Leeds ist Daniel Farke Trainer, der in der Saison 2022/23 bei der Borussia an der Seitenlinie stand.