Gladbach-Trainer Polanski gibt Update zu Elvedi

Robin Wigger , Sophie Affeldt 15.08.2026 • 15:37 Uhr Nico Elvedi steht vor einem Wechsel zu Leeds United. Gladbach-Coach Eugen Polanski äußert sich im Gespräch mit SPORT1 zum aktuellen Stand.

Der Verteidiger steht vor einem Wechsel zu Leeds United in die Premier League. „Nico ist freigestellt für Gespräche mit einem Verein. Das stimmt schon“, erklärte Gladbach-Trainer Eugen Polanski im Vorlauf der Partie bei SPORT1.

Es sei aber „noch nichts so fix, dass wir etwas vermelden können. Das ist die einzige Information, die ich rausgeben kann.“