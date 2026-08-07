K-Frage geklärt: Gladbach bestätigt wichtige Personalie

SID 07.08.2026 • 20:22 Uhr Borussia Mönchengladbach schafft Klarheiten vor dem Saisonstart. Trainer Eugen Polanski bestätigte den Kapitän der vergangenen Saison in seinem Amt.

Der sechsmalige Nationalspieler Tim Kleindienst bleibt Kapitän des Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach. Das bestätigte Trainer Eugen Polanski zum Ende des Trainingslagers am Tegernsee. Neuer Stellvertreter ist Nico Elvedi, der den zu RB Leipzig gewechselten Rocco Reitz ersetzt.

Der 30 Jahre alte Kleindienst war bereits vor der Saison 2025/26 zum Kapitän ernannt worden, hatte aber fast die gesamte Spielzeit wegen einer Knieverletzung verpasst.

Neuzugang Lidberg glänzt bei Sieg gegen Hoffenheim

Gemeinsam mit Neuzugang Isac Lidberg soll der Stürmer die Gladbacher nicht nur als Lautsprecher, sondern auch wieder als Knipser anführen.

Nach dem Leih-Ende von Top-Torjäger Haris Tabakovic herrscht auf dieser Position wieder Bedarf nach Torgefahr am Niederrhein. Lidberg, der im Sommer aus Darmstadt kam, ließ durch seine vier Torbeteiligungen beim 4:1-Testspielerfolg gegen die TSG Hoffenheim Hoffnungen aufkeimen, dass er diese Lücke gemeinsam mit seinem neuen und alten Kapitän schließen könnte.