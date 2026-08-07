Leipzig-Star reagiert auf den Diomande-Deal

SID 07.08.2026 • 16:16 Uhr Der Abschied von Yan Diomande zu Real Madrid schmerzt RB-Kapitän David Raum. Trotzdem freut der Transfer den deutschen Nationalspieler.

Kapitän David Raum vom Fußball-Bundesligisten RB Leipzig hat den Rekordtransfer von Yan Diomande zu Real Madrid gewürdigt und gönnt dem Offensivspieler den Wechsel zum spanischen Rekordmeister ausdrücklich. „Das ist ein Brett“, sagte Raum mit Blick auf die Ablösesumme von bis zu 140 Millionen Euro bei Sky Sport: „Wenn ich die Zahlen höre und weiß, für was wir ihn geholt haben beziehungsweise was sein Marktwert war, als wir ihn geholt haben.“

Leipzig hatte Diomande vor einem Jahr für rund 20 Millionen Euro von CD Leganés verpflichtet. „Ich habe direkt nach dem ersten Training gesagt: Glückwunsch, weil die 20 Millionen wirklich gut investiert waren. Das haben wir damals schon alle in der Mannschaft gesehen“, sagte Raum.

Diomande-Transfer zu Real Madrid bringt Leipzig Rekordsumme

Diomande sei zwar „nicht perfekt“ gewesen, habe sich aber enorm entwickelt. „Er hat sehr viel angenommen. Er war immer da und hat auf dem Platz immer Energie gegeben – nicht nur mit dem Ball, sondern auch gegen den Ball. Er hat alles reingeworfen und sich am Ende mit so einem Transfer belohnt“, sagte der Linksverteidiger.