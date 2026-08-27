Wechsel fix: Schlotterbeck erklärt Augsburg-Abschied

SID 27.08.2026 • 20:18 Uhr Keven Schlotterbeck verlässt Augsburg. Der Innenverteidiger erklärt seinen ungewöhnlichen Wechsel.

Der FC Augsburg muss den Abgang von Stammkraft Keven Schlotterbeck hinnehmen. Wie der Fußball-Bundesligist am Donnerstagabend mitteilte, wechselt der 29-Jährige zum englischen Zweitligisten FC Southampton, um sich den Wunsch einer Auslandsstation zu erfüllen. In Augsburg hatte der Innenverteidiger noch ein Jahr Vertragslaufzeit, bei den Saints unterschrieb er nun bis 2029.

„Auch wenn mir der Abschied nicht leichtfällt, ist der Wechsel nach England für mich eine sehr spannende und reizvolle Herausforderung. Ich habe immer wieder betont, dass ich in meiner Karriere gerne Erfahrungen im Ausland sammeln möchte. Dem FC Augsburg bin ich sehr dankbar für die gemeinsame Zeit, für die offene Kommunikation und dafür, dass ich hier viele besondere Momente erleben durfte“, sagte Schlotterbeck.

Schlotterbeck erklärt ungewöhnlichen Wechsel

FCA-Sportdirektor Benni Weber betonte, dass sich der Abwehrspieler „bis zum letzten Tag voll in den Dienst unserer Mannschaft gestellt und stets alles für den FCA gegeben“ habe.