Schlotterbeck-Wechsel nach England wohl fix

Dominik Hager 27.08.2026 • 14:53 Uhr Abwehrspieler Keven Schlotterbeck wird den FC Augsburg wohl verlassen und erstmals in seiner Karriere ins Ausland wechseln.

Keven Schlotterbeck steht offenbar kurz vor dem Absprung auf die Insel. Nach übereinstimmenden Medienberichten haben sich der FC Augsburg und der FC Southampton auf einen Wechsel geeinigt.

Für den 29 Jahre alten Innenverteidiger, dessen Vertrag beim FCA nur noch bis zum Sommer 2027 läuft, sollen laut Angaben der Augsburger Allgemeinen 3,85 Millionen Euro Ablöse fällig werden. Durch Bonuszahlungen könnte die Summe dem Bericht zufolge noch weiter ansteigen. Sky berichtete von 4,5 Millionen Euro – einschließlich möglicher Bonus-Zahlungen.

Schlotterbeck soll den Medizincheck beim Championship-Klub bereits absolviert haben. Noch am vergangenen Wochenende hatte er den FCA beim als Ersatzkapitän für Jeffrey Gouweleeuw aufs Feld geführt. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

Schlotterbeck soll Southampton zum Aufstieg verhelfen

Für Schlotterbeck wäre es die erste Auslandsstation seiner Karriere. Der Abwehrspieler wechselte im Sommer 2024 vom SC Freiburg nach Augsburg und kam seitdem auf 49 Pflichtspiele für die Fuggerstädter. Zuvor war er bereits für den VfL Bochum und Union Berlin in der Bundesliga aktiv. Insgesamt bestritt er in der Bundesliga 152 Spiele.

Auf den älteren Bruder von Nico Schlotterbeck wartet nun die Mission, Southampton zum Aufstieg in die Premier League zu verhelfen. Im Vorjahr hatte sich der Traditionsklub zwar als Tabellen-Vierter für die Aufstiegs-Playoffs qualifiziert, wurde aufgrund einer Spionage-Affäre jedoch von diesen ausgeschlossen.

Southampton ist mit einem Sieg und einer Niederlage in die neue Championship-Spielzeit gestartet und hat bei der 1:4-Pleite im League Cup gegen West Ham Defensiv-Probleme offenbart. Schlotterbeck soll nun dabei helfen, die Abwehr zu stabilisieren.