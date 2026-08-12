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Schalke 04: Gute Nachrichten bei Robin Gosens und Kenan Karaman

Gute Nachrichten bei Gosens

Robin Gosens hat sich von seiner Oberschenkelverletzung erholt und trainiert bereits wieder.
Sommerliche Temperaturen, ausgelassene Stimmung und ein aufgrund tausender Fans in Trikots komplett in Blau und Weiß gehülltes Vereinsgelände: Der Schalke-Tach zeigt einmal mehr, was den S04 so besonders macht.
SID
Robin Gosens hat sich von seiner Oberschenkelverletzung erholt und trainiert bereits wieder.

Bundesliga-Aufsteiger Schalke 04 kann wieder auf Star-Neuzugang Robin Gosens setzen. Wie der Verein mitteilte, absolvierte der 32-Jährige nach seiner Verletzung am Mittwoch wieder weite Teile des Mannschaftstrainings.

Gosens hatte Anfang August beim Testspiel gegen Hessen Kassel eine Oberschenkelverletzung erlitten.

Schalke hatte den Ex-Nationalspieler im Juli vom italienischen Erstligisten AC Florenz ausgeliehen und besitzt eine Kaufpflicht für den Fall des Klassenerhalts.

Derweil ist auch Kapitän Kenan Karaman wieder ins Training der Königsblauen eingestiegen. Er hatte sich am vergangenen Samstag beim Test gegen Atalanta Bergamo eine Beckenprellung zugezogen.

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