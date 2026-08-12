Schalke 04: Gute Nachrichten bei Robin Gosens und Kenan Karaman

SID 12.08.2026 • 11:37 Uhr Robin Gosens hat sich von seiner Oberschenkelverletzung erholt und trainiert bereits wieder.

Bundesliga-Aufsteiger Schalke 04 kann wieder auf Star-Neuzugang Robin Gosens setzen. Wie der Verein mitteilte, absolvierte der 32-Jährige nach seiner Verletzung am Mittwoch wieder weite Teile des Mannschaftstrainings.

Schalke hatte den Ex-Nationalspieler im Juli vom italienischen Erstligisten AC Florenz ausgeliehen und besitzt eine Kaufpflicht für den Fall des Klassenerhalts.