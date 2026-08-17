Schalke-Fan nach Kracher gegen Real Madrid ausgeraubt

SPORT1 17.08.2026 • 19:48 Uhr Nach dem Testspiel zwischen Schalke 04 und Real Madrid geraten Fans beider Lager aneinander. Es kommt zu einem Raubdelikt. Die Polizei Gelsenkirchen gibt eine Meldung heraus.

Nach dem Testspiel-Kracher zwischen Schalke 04 und Real Madrid (0:3) am Sonntag ist es zu einem unschönen Vorfall gekommen.

Gegen 19.45 Uhr waren zunächst Personen beider Fanlager aneinandergeraten. Das geht aus einem offiziellen Bericht der Polizei Gelsenkirchen hervor.

„Nach einem kurzen Wortgefecht wurde ein 17-jähriger Schalker von drei bislang unbekannten Männern an der Brücke über der Kurt-Schumacher-Straße zur Nahverkehrsanlage geschlagen“, heißt es in der Meldung.

Besagter Fan soll dabei zu Boden gestürzt sein und sein Portmonee und seine Kopfhörer verloren haben. „Die Angreifer nahmen die Gegenstände an sich und flüchteten vom Tatort. Der 17-jährige Gelsenkirchener erlitt bei dem Angriff leichte Verletzungen“, so die Polizei.