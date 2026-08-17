Schalke-Fan nach Kracher gegen Real Madrid ausgeraubt

Nach dem Testspiel-Kracher zwischen Schalke 04 und Real Madrid (0:3) am Sonntag ist es zu einem unschönen Vorfall gekommen.
Schalke-Fan nach Testspiel ausgeraubt
Gegen 19.45 Uhr waren zunächst Personen beider Fanlager aneinandergeraten. Das geht aus einem offiziellen Bericht der Polizei Gelsenkirchen hervor.
„Nach einem kurzen Wortgefecht wurde ein 17-jähriger Schalker von drei bislang unbekannten Männern an der Brücke über der Kurt-Schumacher-Straße zur Nahverkehrsanlage geschlagen“, heißt es in der Meldung.
Besagter Fan soll dabei zu Boden gestürzt sein und sein Portmonee und seine Kopfhörer verloren haben. „Die Angreifer nahmen die Gegenstände an sich und flüchteten vom Tatort. Der 17-jährige Gelsenkirchener erlitt bei dem Angriff leichte Verletzungen“, so die Polizei.
Bei der Fahndung nach den drei Tatverdächtigen bittet die Polizei um Mithilfe. Die Angreifer sollen etwa zwischen 17 und 23 Jahren alt gewesen sein. Alle drei Verdächtigen sollen ein Real-Madrid-Trikot getragen haben.