Schalkes Trainer Muslic hofft gegen Bayern auf "großes Learning"

SID 31.08.2026 • 06:06 Uhr Aufsteiger Schalke 04 droht nach dem verpatzten Auftakt ein Fehlstart. Hoffnung macht den Königsblauen gegen den Rekordmeister aber die Heimstärke.

Den Auftakt verpatzt – und jetzt kommt der FC Bayern: Aufsteiger Schalke 04 droht ein Fehlstart in die Bundesligasaison. Doch der Altmeister baut gegen den übermächtigen Rekordmeister am Samstag ( ) in der Arena vor allem auf seine Heimstärke.

„Das wird ein Highlight-Spiel, brutal schwer. Aber Heimspiele sind nochmal was ganz anderes, vor allem bei uns im Stadion. Dementsprechend wissen wir, dass wir nicht elf Mann sind. Wir werden mit zwölf Mann alles geben“, kündigte Soufiane El-Faouzi vor dem ungleichen Duell gegen die übermächtigen Münchner um Harry Kane und Michael Olise an.

Nach dem 0:3 (0:1) beim FC Augsburg und 1191 Tagen ohne Bundesliga hofft Schalkes Trainer Miron Muslic vor allem auf ein „großes Learning“: „Im letzten Jahr haben wir die Mannschaften bestraft. Das ist der Entwicklungsschritt, den wir nehmen müssen, dass wir die Chancen nutzen. In der Bundesliga ist ein anderes Level an Wachsamkeit verlangt“, sagte Muslic und ergänzte: „Aber die Mannschaft hat Lust zu lernen.“

Der S04-Coach will deshalb die Partie gegen die Bayern auch nicht überbewerten. „Das ist der zweite Spieltag, wir kennen unsere Rolle als Aufsteiger. Wir haben ein stabiles Fundament und eine gesunde Selbsteinschätzung“, betonte er.

Bundesliga: Muslic erwartet „totale Anstrengung“

Es sei ohnehin klar gewesen, so Muslic weiter, „dass die nächsten zehn Monate für uns eine totale Anstrengung erfordern. Aber wir sind bereit, zu leiden. Wir sind bereit, alles zu investieren.“ Und er sei „sehr zuversichtlich, dass wir die Ziele gemeinsam auch erreichen“.