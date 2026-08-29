Schröder feiert El Mala für Jubel

SID 29.08.2026 • 21:37 Uhr Der Fußball-Shootingstar und der Basketball-Weltmeister trafen sich zuletzt in Köln - mit Folgen.

Erst versenkte Said El Mala den Ball im Tor, dann löste er ein besonderes Jubel-Versprechen ein: Vor den euphorischen Fans des 1. FC Köln blieb der Shootingstar stehen, hielt sich zwei Finger an den ausgestreckten linken Arm und imitierte so den Freeze-Jubel von DBB-Kapitän Dennis Schröder. „Das ist eine kleine witzige Story“, erklärte El Mala im Anschluss an das 3:2 (0:1) über die TSG Hoffenheim.

Im Rahmen des Länderspiels der deutschen Basketballer am Donnerstag in Köln (99:83 gegen die Niederlande) hatten sich die beiden Athleten getroffen und unter anderem ihre Trikots getauscht.

Den Jubel mache Schröder „immer, wenn er einen Dreier wirft beim Basketball. Ich habe das beobachtet. Danach haben wir zusammengesessen, was gegessen. Ich habe gesagt, ‚ich finde den Jubel schon geil, ich mache den auch am Wochenende‘. Dann hat er gesagt, ‚mach mal'“, sagte El Mala.

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Dass er nach dem zwischenzeitlichen 1:1 tatsächlich seinen Jubel übernahm, bekam auch Schröder mit. „Er hat gesagt, dass er den Freeze machen wird, beim nächsten Spiel, in dem er trifft. Und er hat es getan!!! Anders“, schrieb der Basketballer in Großbuchstaben bei Instagram.