"Skandal": Diese Statistik erstaunt Kimmich selbst

Felix Kunkel , Stefan Kumberger 28.08.2026 • 23:57 Uhr Joshua Kimmich glänzt beim Bundesliga-Auftakt mit zwei Vorlagen und einer weiteren indirekten Torbeteiligung. Trotzdem zeigt sich der Bayern-Star selbstkritisch.

Nach dem fulminanten 5:1-Sieg des FC Bayern zum Bundesliga-Auftakt gegen den VfB Stuttgart ließ Joshua Kimmich mit einer nicht ganz ernst gemeinten Aussage aufhorchen. „Skandal, da muss ich mich mal ranhalten langsam“, scherzte der 31-Jährige bei Sat.1, als er auf eine besondere Statistik angesprochen wurde, die er selbst nicht auf dem Schirm hatte.

Denn zum ersten Mal seit drei Jahren gelangen Kimmich in einer Bundesliga-Partie wieder zwei Torvorlagen. Gleich das erste Tor der neuen Saison bereitete der Nationalspieler mit einem Standard vor: Seine Ecke in der 21. Minute an den kurzen Pfosten fand Dayot Upamecano, der gekonnt einköpfte.

Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Josha Vagnoman war Kimmich drei Minuten später wieder zur Stelle. Körperlich stark behauptete er sich im Zweikampf und steckte zentral auf Michael Olise durch, der überlegt zur erneuten Bayern-Führung (55.) vollendete.

FC Bayern: Kimmich an drei Toren beteiligt

Beim dritten Münchner Treffer hatte Kimmich ebenfalls seine Füße im Spiel. Er schickte Alphonso Davies mit einem präzisen Pass auf der rechten Seite. Die Hereingabe des Kanadiers lenkte Vagnoman, der auf dem nassen Rasen ausrutschte, ins eigene Tor (57.).

Und auch darüber hinaus zeigte Kimmich gegen den VfB eine starke Leistung. Mit 12,2 Kilometern spulte er die größte Laufdistanz aller Bayern-Profis ab. Zudem brachte der Führungsspieler 56 Pässe erfolgreich an den Mann (Passquote von 87,5 Prozent) und gewann sechs seiner acht Zweikämpfe.

Dennoch verfiel Kimmich nicht in Euphorie – im Gegenteil: Er analysierte die Mannschaftsleistung kritisch und machte deutlich, dass er noch Verbesserungspotenzial sieht.

Kimmich sieht Luft nach oben

„Gerade die ersten 25 Minuten war der VfB ein bisschen präsenter und eher am Drücker“, meinte der Bayern-Star. „Am Ende der ersten Halbzeit wurde es ein bisschen besser, da wurde man ein bisschen klarer.“