DFB-Vorstellung von Jürgen Klopp live im TV, Gratis-Stream, Ticker - Wie sieht sein Plan als Bundestrainer aus?

Vincent Wuttke 24.07.2026 • 08:29 Uhr Jürgen Klopp soll am heutigen Freitag als neuer Bundestrainer vorgestellt werden. So verfolgen Sie die Pressekonferenz live ab 11 Uhr.

Der neue Bundestrainer heißt Jürgen Klopp – und wird am Freitagvormittag um 11 Uhr in Rahmen einer DFB-Pressekonferenz offiziell vorgestellt. SPORT1 überträgt die PK im Livestream auf YouTube sowie im Liveticker in diesem Artikel.

Klopp wird an der Seite von Bernd Neuendorf und Hans-Joachim Watzke sein Soforthilfe-Programm auf dem langen Weg bis zur WM 2030 präsentieren und den anwesenden Journalisten und Pressevertretern Rede und Antwort stehen.

Neuer Bundestrainer: So sehen Sie die Klopp-Vorstellung heute live:

TV: Sky Sport News

Sky Sport News Stream: SPORT1.de ; SPORT1-YouTube-Kanal

; Ticker:SPORT1.deund in der SPORT1 App

Das Werben um Klopp war das am schlechtesten gehütete Geheimnis des deutschen Fußballs. Bereits bei der Rücktritts-Mitteilung von Vorgänger Julian Nagelsmann legte sich der DFB öffentlich auf Klopp fest. Und der gab während seiner Tätigkeit als TV-Experte bei MagentaTV immer wieder Updates zum Stand der Verhandlungen.

Als mächtigster Bundestrainer seit Franz Beckenbauer nimmt der ewige Potenzial-Maximierer voller Energie die Mammutaufgabe in Angriff, den tief gefallenen viermaligen Weltmeister wieder aufzurichten.

Datum für Klopps Deutschland-Debüt steht fest

Der DFB erhofft sich von Klopp all das, was er von Julian Nagelsmann nicht mehr bekam: Strategische Wucht, eine klare taktische Linie und ein feines Gespür für die Kommunikation nach innen und außen.