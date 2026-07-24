Der neue Bundestrainer heißt Jürgen Klopp – und wird am Freitagvormittag um 11 Uhr in Rahmen einer DFB-Pressekonferenz offiziell vorgestellt. SPORT1 überträgt die PK im Livestream auf YouTube sowie im Liveticker in diesem Artikel.
DFB-Vorstellung von Jürgen Klopp live im TV, Gratis-Stream, Ticker - Wie sieht sein Plan als Bundestrainer aus?
Dann wird Klopp vorgestellt
Klopp wird an der Seite von Bernd Neuendorf und Hans-Joachim Watzke sein Soforthilfe-Programm auf dem langen Weg bis zur WM 2030 präsentieren und den anwesenden Journalisten und Pressevertretern Rede und Antwort stehen.
Neuer Bundestrainer: So sehen Sie die Klopp-Vorstellung heute live:
- TV: Sky Sport News
- Stream:SPORT1.de; SPORT1-YouTube-Kanal
- Ticker:SPORT1.deund in der SPORT1 App
Das Werben um Klopp war das am schlechtesten gehütete Geheimnis des deutschen Fußballs. Bereits bei der Rücktritts-Mitteilung von Vorgänger Julian Nagelsmann legte sich der DFB öffentlich auf Klopp fest. Und der gab während seiner Tätigkeit als TV-Experte bei MagentaTV immer wieder Updates zum Stand der Verhandlungen.
Als mächtigster Bundestrainer seit Franz Beckenbauer nimmt der ewige Potenzial-Maximierer voller Energie die Mammutaufgabe in Angriff, den tief gefallenen viermaligen Weltmeister wieder aufzurichten.
Datum für Klopps Deutschland-Debüt steht fest
Der DFB erhofft sich von Klopp all das, was er von Julian Nagelsmann nicht mehr bekam: Strategische Wucht, eine klare taktische Linie und ein feines Gespür für die Kommunikation nach innen und außen.
Klopps Debüt steht bereits fest. Am 24. September (20.45 Uhr) steht in Amsterdam in der Nations League das Prestigeduell gegen die Niederlande an. Alle verbleibenden sechs Auftritte für den DFB im Jahr 2026 sind Partien in der Nations League gegen Griechenland (27.9. und 4.10.), Serbien (1.10. und 13.11.) und erneut die Niederlande (16.11.).