Sorgen um Gladbach-Profi: "Er wurde sofort still gestellt"

Daiki Hashioka, Sommerneuzugang von Borussia Mönchengladbach, musste nach einem heftigen Zusammenprall beim 0:3 gegen RB Leipzig ins Krankenhaus.
Sorgen um Gladbach-Profi
„Er ist schon ein harter Brocken. Wenn da was ist, dann ist es schon eine andere Nummer. Gerade in dem Bereich, da müssen wir echt vorsichtig sein. Er wurde auch sofort still gestellt. Jetzt hoffen wir mal, dass alles glimpflich ausgeht“, sagte Sportdirektor Rouven Schröder nach dem Schlusspfiff.
Gefährliche Kollision zwischen Nusa und Hashioka
Was war passiert? In der 72. Minute kollidierten Leipzigs Antonio Nusa und Hashioka nach einer Flanke gefährlich. Der Japaner blieb liegen und hatte Schmerzen im Nackenbereich.
Noch auf dem Rasen wurde Hashioka stabilisiert und behandelt. Im Stadion wurde es plötzlich mucksmäuschenstill. Mit einer Trage wurde er schließlich vom Feld gebracht.
Schröder sagte der Bild: „Wir hoffen das Beste für Daiki. Aber wenn er länger ausfallen sollte, müssen wir vielleicht auf dem Transfermarkt nochmal reagieren.“
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