Sorgen um Gladbach-Profi: "Er wurde sofort still gestellt"

Julius Schamburg 29.08.2026 • 22:15 Uhr Daiki Hashioka von Borussia Mönchengladbach kollidiert mit einem Gegenspieler und muss ins Krankenhaus gebracht werden. Sportdirektor Rouven Schröder gibt ein erstes Update.

Daiki Hashioka, Sommerneuzugang von Borussia Mönchengladbach, musste nach einem heftigen Zusammenprall beim 0:3 gegen RB Leipzig ins Krankenhaus.

„Er ist schon ein harter Brocken. Wenn da was ist, dann ist es schon eine andere Nummer. Gerade in dem Bereich, da müssen wir echt vorsichtig sein. Er wurde auch sofort still gestellt. Jetzt hoffen wir mal, dass alles glimpflich ausgeht“, sagte Sportdirektor Rouven Schröder nach dem Schlusspfiff.

Gefährliche Kollision zwischen Nusa und Hashioka

Was war passiert? In der 72. Minute kollidierten Leipzigs Antonio Nusa und Hashioka nach einer Flanke gefährlich. Der Japaner blieb liegen und hatte Schmerzen im Nackenbereich.

Noch auf dem Rasen wurde Hashioka stabilisiert und behandelt. Im Stadion wurde es plötzlich mucksmäuschenstill. Mit einer Trage wurde er schließlich vom Feld gebracht.