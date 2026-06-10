Offiziell! Bayer schnappt sich Ausnahmetalent Eichhorn

Felix Kunkel 10.06.2026 • 20:58 Uhr Bayer Leverkusen gewinnt das Rennen um Kennet Eichhorn. Der 16-Jährige verlässt Hertha BSC und schließt sich der Werkself an.

Der Deal ist in trockenen Tüchern: Ausnahmetalent Kennet Eichhorn schließt sich Bayer Leverkusen an. Das machte der Bundesligist am Mittwochabend offiziell.

Der 16 Jahre alte Mittelfeldspieler kommt von Hertha BSC und unterschrieb „einen langfristigen Vertrag“, wie die Werkself ohne genauere Angaben zur Laufzeit mitteilte. Medien zufolge soll das Arbeitspapier bis 2031 gültig sein.

„Wir sind sehr froh, dass wir Kennet Eichhorn von unserem Konzept überzeugen konnten“, teilte Bayers Geschäftsführer Sport Simon Rolfes mit. „Kennet teilt unsere Auffassung, bei Bayer 04 die besten Bedingungen für die Entwicklung hin zu einem absoluten Top-Spieler der Bundesliga zu bekommen.“ Mit dem deutschen U17-Nationalspieler habe man „nun eines der besten deutschen Talente in unseren Reihen“.

Leverkusen setzt sich gegen Topklubs durch

Laut Berichten machten die Rheinländer nach der Zusage des Spielers von einer Ausstiegsklausel Gebrauch, die bei knapp unter zehn Millionen Euro liegen soll.

Auch die englischen Großklubs Manchester City und der FC Liverpool sowie Bayern München, Borussia Dortmund und RB Leipzig sollen an dem Berliner Juwel interessiert gewesen sein.

In der Hauptstadt besaß Eichhorn, der in der vergangenen Saison 17 Ligaspiele für die Herthaner absolvierte und zum jüngsten Torschützen in der Geschichte der 2. Bundesliga aufstieg, noch einen Kontrakt bis 2029.