Fix! Stuttgart verkündet Top-Transfer

SPORT1 10.08.2026 • 16:23 Uhr Der VfB Stuttgart soll Medienberichten zufolge 25 Millionen Euro Ablöse für den Stürmer vom VfL Wolfsburg zahlen.

Der VfB Stuttgart hat Stürmer Dzenan Pejcinovic (21) verpflichtet. Das teilte der Bundesligist am Montag mit. Pejcinovic kommt vom Absteiger VfL Wolfsburg ins Schwabenland und unterschrieb beim VfB einen Vertrag bis zum 30. Juni 2031. Medienberichten zufolge soll die Ablöse bei 25 Millionen Euro liegen.

Dem Transfer vorausgegangen war ein langes Tauziehen, ehe eine Einigung mit dem VfL erzielt werden konnte. Die Wölfe pokerten auf eine möglichst hohe Ablöse, am Samstag hatte Pejcinovic im Auftaktspiel der 2. Liga gegen den 1. FC Kaiserslautern sogar noch im Kader gestanden.

„Ich kann es kaum erwarten, beim VfB loszulegen, die Vorfreude ist riesig. Ich kenne schon einige meiner neuen Mitspieler aus den Nachwuchsteams des DFB und hatte sehr gute Gespräche mit den Verantwortlichen, deshalb musste ich nicht lange überlegen, als ich vom Interesse des VfB gehört habe“, wird Pejcinovic in einer Vereinsmitteilung zitiert.

Stuttgart verkündet Pejcinovic-Wechsel

Sportvorstand Fabian Wohlgemuth betonte: „Wir sind zum einen von seinen fußballerischen Fähigkeiten überzeugt, zum anderen war es unser Bestreben, den Kader für die anstehenden Aufgaben in der Bundesliga, in der Champions League und im DFB-Pokal weiter zu verstärken. Dzenan bringt alles mit, um sofort eine wertvolle Option in der Offensive zu sein.“

Der 21-Jährige erzielte in der Vorsaison für den VfL Wolfsburg zwölf Pflichtspieltore. Zudem durchlief er zahlreiche Nachwuchsnationalmannschaften des DFB.

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