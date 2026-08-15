Telekom Cup live: FC Bayern - RB Leipzig kostenlos im TV, Livestream und Liveticker

Philipp Heinemann 15.08.2026 • 12:30 Uhr Der FC Bayern trifft im Telekom Cup auf RB Leipzig. Das Kräftemessen kurz vor dem Bundesligastart ist kostenlos im Livestream zu sehen.

Der FC Bayern München empfängt am Samstag, 15. August 2026, RB Leipzig zum Telekom Cup 2026 in der Allianz Arena.

Das traditionsreiche Vorbereitungsturnier – seit 2009 fester Bestandteil des deutschen Fußballsommers – dient beiden Bundesliga-Schwergewichten als großer Härtetest vor dem Start der Saison 2026/27. Der Anpfiff in München wird um 15.30 Uhr sein.

So können Sie FC Bayern – RB Leipzig live verfolgen:

Der Telekom Cup zwischen dem FC Bayern und RB Leipzig wird live und kostenlos bei MagentaTV zu sehen sein, zudem auf FC Bayern TV für alle FC BayernTV-PLUS-Abonnenten frei empfangbar sein.

Bayern vs Leipzig: Spielt Saibari erstmals für den Rekordmeister?

Eine Woche vor dem Pflichtspielauftakt im Franz Beckenbauer Supercup bei Borussia Dortmund wollen die Stars von Trainer Vincent Kompany letzte Feinheiten einstudieren, um erfolgreich in die Saison zu starten.

RB Leipzig reist derweil mit einem neuen Trainer an – Ex-Bayern-Star Martin Demichelis steht in der einstigen Heimat gleich vor einem ersten großen Prüfstein. Sportlich verspricht die Partie einiges: Auf Bayern-Seite könnte Neuzugang Ismael Saibari erstmals im Trikot des deutschen Rekordmeisters auflaufen.

Die jüngsten WM-Rückkehrer Harry Kane, Michael Olise und Dayot Upamecano fehlen derweil noch, sie steigen allesamt erst in der kommenden Woche wieder ins Teamtraining ein.