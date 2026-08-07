Tom Bischof: Ein PR-Glücksfall für den FC Bayern

SPORT1 07.08.2026 • 07:58 Uhr Während der Asien-Tour des FC Bayern ist Tom Bischof auffällig oft ein Spieler, der ins Rampenlicht gerückt wird. Eine Rolle, die ihm steht.

Für Tom Bischof läuft es derzeit prächtig: Als einziger Bayern-Profi mit Erfahrung ist er seit Trainingsstart dabei, war nicht verletzt und musste bei der Weltmeisterschaft keine Enttäuschung hinnehmen. Es ist dieser Dreiklang, der ihn aktuell so unbeschwert wirken und seine Rolle beim Rekordmeister wachsen lässt.

Auffällig: Wenn es darum geht, ihre Marke in Asien wachsen zu lassen, setzen die Münchner auch und vor allem auf Bischof. In der Werbung für den besonderen Trikotflock für das Testspiel in Hongkong ist unter anderem sein Dress mit der Nummer 8 zu sehen. Zufall? Eher nicht.

„Zuallererst muss man natürlich gut Fußballspielen. Aber wenn man Tom Bischof und seine Rolle sieht, kann er sich für den FC Bayern wirklich zu einem PR-Traum entwickeln“, erklärt SPORT1-Chefreporter Stefan Kumberger in der aktuellen Folge des Podcasts „Die Bayern-Woche“ und erinnert daran, dass beim Kapitän der U21-Nationalmannschaft das Gesamtpaket stimme: „Er spielt gut, ist telegen, ist mit der Tochter der Bayern-Legende Mehmet Scholl zusammen und so weiter – ein Glücksfall in der Außendarstellung.“

FC Bayern: Tom Bischof bekommt Leon Goretzkas Nummer

Dass Bischof die durch den Abschied von Leon Goretzka freigewordene Rückennummer 8 bekommen hat, passt da ins Bild. Sein Stellenwert auf dem Platz soll zwangsläufig wachsen, neben dem Platz hat das bereits begonnen.

Und: Mit seinen 21 Jahren passt Bischof perfekt in das Lager all derer, die den Klub der Zukunft verkörpern sollen – so wie beispielsweise Aleksandar Pavlovic. „Die beiden stellen natürlich schon den neuen FC Bayern dar“, sagt Kumberger. Dass beide Sechser sich auch noch gut verstehen helfe da zusätzlich.

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Die ganze Diskussion sowie alles zu den anderen aktuellen Brennpunkt-Themen rund um den Rekordmeister hören Sie in der neuen Ausgabe des SPORT1-Podcasts „Die Bayern-Woche“ mit Moderatorin Madeleine Etti und Chefreporter Stefan Kumberger.