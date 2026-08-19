Torwart-Juwel Urbig: "Versuche im Hier und Jetzt zu sein"

SID 19.08.2026 • 06:01 Uhr Jonas Urbig vom FC Bayern gilt als designierter Nachfolger von Manuel Neuer. Vom ganzen Hype will er sich aber nicht beeinflussen lassen

Jonas Urbig gilt beim FC Bayern, aber auch in der Nationalmannschaft als designierter Nachfolger von Torwart-Ikone Manuel Neuer – doch der 23-Jährige will sich vom ganzen Hype nicht beeinflussen lassen. „Ich versuche immer, im Hier und Jetzt zu sein. Ich konzentriere mich auf das, was ich beeinflussen kann: in jedem Training und in jedem Spiel maximale Leistung zu bringen. Alles Weitere entscheide nicht ich“, sagte Urbig im Münchner Vereinsmagazin 51.

Es sei „sicher ein Ansporn für mich“, fügte er mit Blick auf das DFB-Team hinzu, „dauerhaft ein Thema zu werden. Aber auch hier ist meine Haltung ganz klar: Ich beschäftige mich nicht damit, was irgendwann sein könnte. Ich bleibe lieber bei dem, was ich jeden Tag beeinflussen kann.“

Er glaube, so Urbig weiter, „dass ich auch eine gewisse mentale Stärke mitbringe, die man gerade im Bayern-Kosmos braucht: Man muss bei sich bleiben, darf sich nicht ablenken lassen vom Drumherum, von Diskussionen, von Erwartungen, von Vergleichen.“

FC Bayern: Neuer ist Urbigs Vorbild

Neuer (40) sieht Urbig aber als Vorbild. Als er nach seinem Wechsel vom 1. FC Köln nach München gesehen habe, „mit welcher Detailversessenheit ein Manuel Neuer immer noch an sich arbeitet, da wusste ich gleich, was hier der Maßstab ist. Für mich ist das ein großer Ansporn und auch eine Verpflichtung, dieses Niveau mitzugehen. Ich empfinde das als extrem wertvoll.“