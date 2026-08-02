Touré-Ersatz gefunden: TSG Hoffenheim verpflichtet Dänen Daghim aus Salzburg

Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim hat den dänischen Nationalspieler Adam Daghim verpflichtet. Der 20 Jahre alte Offensivspieler kommt von Red Bull Salzburg und unterzeichnet einen „langfristigen Vertrag“ im Kraichgau.
Hoffenheim holt Touré-Ersatz
In der vergangenen Saison bestritt Daghim als Leihspieler für Absteiger VfL Wolfsburg 30 Spiele (zwei Tore). Mit der Verpflichtung von Daghim reagierte Hoffenheim auf den Verkauf von Bazoumana Touré, der für 50 Millionen Euro zu Newcastle gewechselt war.
Daghim der „klare Wunschspieler“
„Adam ist ein junger, talentierter Spieler und war mit seinen Fähigkeiten und seiner enormen Geschwindigkeit der klare Wunschspieler für das gesuchte Profil“, sagte Andreas Schicker, Geschäftsführer Sport bei der TSG.
„Mit seinen gerade einmal 20 Jahren verfügt er über ein großes Entwicklungspotenzial und kann trotzdem bereits auf internationale Erfahrungen auf Klubebene und in der Nationalmannschaft zurückgreifen.“
Die TSG verlassen wird dagegen wohl Fisnik Asllani. Der 23 Jahre alte Mittelstürmer reiste am Sonntag nicht mit ins Trainingslager des Europa-League-Teilnehmers. Der Nationalspieler des Kosovo wird u.a. mit dem FC Barcelona sowie RB Leipzig in Verbindung gebracht.