Touré-Ersatz gefunden: TSG Hoffenheim verpflichtet Dänen Daghim aus Salzburg

SID 02.08.2026 • 22:24 Uhr Der 20 Jahre alte Adam Daghim spielte in der vergangenen Saison bereits in Deutschland.

Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim hat den dänischen Nationalspieler Adam Daghim verpflichtet. Der 20 Jahre alte Offensivspieler kommt von Red Bull Salzburg und unterzeichnet einen „langfristigen Vertrag“ im Kraichgau.

In der vergangenen Saison bestritt Daghim als Leihspieler für Absteiger VfL Wolfsburg 30 Spiele (zwei Tore). Mit der Verpflichtung von Daghim reagierte Hoffenheim auf den Verkauf von Bazoumana Touré, der für 50 Millionen Euro zu Newcastle gewechselt war.

Daghim der „klare Wunschspieler“

„Adam ist ein junger, talentierter Spieler und war mit seinen Fähigkeiten und seiner enormen Geschwindigkeit der klare Wunschspieler für das gesuchte Profil“, sagte Andreas Schicker, Geschäftsführer Sport bei der TSG.

„Mit seinen gerade einmal 20 Jahren verfügt er über ein großes Entwicklungspotenzial und kann trotzdem bereits auf internationale Erfahrungen auf Klubebene und in der Nationalmannschaft zurückgreifen.“