TSG Hoffenheim: Klares Indiz für Asllani-Wechsel

Vincent Wuttke 02.08.2026 • 18:59 Uhr Der Abgang von Fisnik Asllani steht unmittelbar bevor. Die TSG Hoffenheim bestreitet das Trainingslager in Tirol ohne den Kosovaren.

Der Abschied von Fisnik Asllani von der TSG Hoffenheim steht wohl unmittelbar bevor. Wie die TSG Hoffenheim am Sonntag bekanntgab, werden die Kraichgauer ihr Trainingslager in Tirol ohne den Kosovaren bestreiten. Das geht aus einer Kaderliste hervor, die Hoffenheim veröffentlichte.

Eine Erklärung für die Asllani-Abwesenheit lieferte Hoffenheim nicht. Klar ist schon seit Wochen, dass der umworbene Stürmer die TSG mit hoher Wahrscheinlichkeit diesen Sommer noch verlassen wird. Laut übereinstimmenden Medienberichten befindet sich RB Leipzig im Werben um Asllani in der Pole Position.

Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker hatte einen Transfer bereits vor mehreren Wochen als sehr wahrscheinlich bezeichnet: „Es ist so, dass es Gespräche mit Vereinen im In- und Ausland gibt. Es ist ja auch kein Geheimnis, dass Fisnik Asllani eine Klausel hat“, erklärte er beim Trainingsauftakt des Bundesligisten.

Asllani-Abgang nur eine Frage der Zeit

Jene Ausstiegsklausel im Vertrag des 23-Jährigen soll bei knapp 30 Millionen Euro taxiert sein. Auch dem FC Barcelona wird bereits seit Monaten Interesse am Stürmer nachgesagt.