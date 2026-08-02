TSG Hoffenheim: Klares Indiz für Asllani-Wechsel

Der Abschied von Fisnik Asllani von der TSG Hoffenheim steht wohl unmittelbar bevor. Wie die TSG Hoffenheim am Sonntag bekanntgab, werden die Kraichgauer ihr Trainingslager in Tirol ohne den Kosovaren bestreiten. Das geht aus einer Kaderliste hervor, die Hoffenheim veröffentlichte.
Klares Indiz für Asllani-Wechsel
Eine Erklärung für die Asllani-Abwesenheit lieferte Hoffenheim nicht. Klar ist schon seit Wochen, dass der umworbene Stürmer die TSG mit hoher Wahrscheinlichkeit diesen Sommer noch verlassen wird. Laut übereinstimmenden Medienberichten befindet sich RB Leipzig im Werben um Asllani in der Pole Position.
Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker hatte einen Transfer bereits vor mehreren Wochen als sehr wahrscheinlich bezeichnet: „Es ist so, dass es Gespräche mit Vereinen im In- und Ausland gibt. Es ist ja auch kein Geheimnis, dass Fisnik Asllani eine Klausel hat“, erklärte er beim Trainingsauftakt des Bundesligisten.
Asllani-Abgang nur eine Frage der Zeit
Jene Ausstiegsklausel im Vertrag des 23-Jährigen soll bei knapp 30 Millionen Euro taxiert sein. Auch dem FC Barcelona wird bereits seit Monaten Interesse am Stürmer nachgesagt.
Nach dem Rekord-Abgang von Bazoumana Touré zu Newcastle United für 50 Millionen Euro winkt Hoffenheim jetzt der nächste Geldregen. Nach seiner Leih-Rückkehr aus Elversberg erzielte Asllani in der vergangenen Saison elf Tore für die Kraichgauer und bereitete zehn weitere Tore vor.