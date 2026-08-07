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Transfer-Poker um El Mala spitzt sich zu! BVB-Vorstoß wohl gescheitert

BVB-Offerte gescheitert?

Der BVB gibt bei Said El Mala nicht auf. Ein erneutes Angebot der Dortmunder soll in Köln eingetroffen sein.
Borussia Dortmund treibt seine Kaderplanung weiter voran. Wie BVB-Insider Oliver Müller verrät, soll Said El Mala wohl sein Wunsch zu den Schwarz Gelben zu wechseln, bereits beim 1. FC Köln hinterlegt haben.
SPORT1
Der BVB gibt bei Said El Mala nicht auf. Ein erneutes Angebot der Dortmunder soll in Köln eingetroffen sein.

Laut übereinstimmenden Berichten von Bild und Sky hat der BVB dem 1. FC Köln ein neues Angebot für Said El Mala unterbreitet. Das angebotene Paket soll bei einer Sockelsumme von 40 Millionen Euro liegen und inklusive diverser Boni auf bis zu 45 Millionen steigen können.

Die Geißböcke sollen das Angebot jedoch umgehend abgelehnt und weitere Verhandlungen über einen Transfer des Youngsters gestoppt haben.

Dem Vernehmen nach beharren die Kölner auf ihr ursprüngliches Preisschild von mindestens 50 Millionen Euro für den 19-Jährigen. Der BVB soll bereits dabei sein, ein weiteres Angebot vorzubereiten. El Mala bleibt nach wie vor die Top-Priorität für den Vizemeister.

Schon in den vergangenen Wochen hatte es diverse gescheiterte Vorstöße der Dortmunder gegeben.

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