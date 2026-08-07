Transfer-Poker um El Mala spitzt sich zu! BVB-Vorstoß wohl gescheitert

SPORT1 07.08.2026 • 18:46 Uhr Der BVB gibt bei Said El Mala nicht auf. Ein erneutes Angebot der Dortmunder soll in Köln eingetroffen sein.

Laut übereinstimmenden Berichten von Bild und Sky hat der BVB dem 1. FC Köln ein neues Angebot für Said El Mala unterbreitet. Das angebotene Paket soll bei einer Sockelsumme von 40 Millionen Euro liegen und inklusive diverser Boni auf bis zu 45 Millionen steigen können.

Die Geißböcke sollen das Angebot jedoch umgehend abgelehnt und weitere Verhandlungen über einen Transfer des Youngsters gestoppt haben.