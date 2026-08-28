Transfer-Spekulationen beim FC Bayern: "Das wäre fatal"

Christopher Mallmann 28.08.2026 • 18:52 Uhr Der FC Bayern startet in die neue Saison. Stefan Effenberg warnt den deutschen Rekordmeister bei anstehenden Transfer-Gesprächen.

Ex-Bayern-Star Stefan Effenberg hat den deutschen Rekordmeister dazu aufgerufen, in offenen Personalfragen aufs Tempo zu drücken, um mögliche Unruhen zu vermeiden.

„Sie müssen so schnell wie möglich für Klarheit bei ihren Schlüsselspielern sorgen. Was ist mit Harry Kane, Luis Díaz oder Michael Olise im kommenden Jahr?“, fragte der 58-Jährige im Gespräch mit t-online.

Sollten die Wechselspekulationen um die drei Bayern-Stars anhalten, „wäre das fatal“. Bei den Vertragsgesprächen sei nun „Tempo gefragt. Denn ansonsten läuft die Gerüchteküche wieder heiß, es kommt Unruhe in den Klub – das ist das Letzte, das sie wollen.“

FC Bayern: Kane vor Verlängerung?

Während die Münchner einer Vertragsverlängerung mit Stürmer Kane immer näher kommen, ist die Zukunft von Olise und Díaz völlig offen. Besonders um Olise hatten sich in diesem Sommer viele Transfergerüchte gerankt. Medienberichten zufolge planen die Bayern derweil, den französischen Nationalspieler zum Top-Verdiener vor Kane und Jamal Musiala zu machen.

Doch nicht nur bei den drei Genannten sieht Effenberg Handlungsbedarf. Der SPORT1-Experte denkt auch an Keeper Manuel Neuer: „Wie fällt da die Entscheidung aus? Wie funktioniert schon in dieser Saison das veränderte Zusammenspiel mit seinem designierten Nachfolger Jonas Urbig, der mehr Einsatzzeit bekommen sollte?“