Vertragsverlängerung: Dzeko hört auf sein Herz

SID 04.08.2026 • 15:08 Uhr Der Stürmer verlängerte seinen Vertrag bis Sommer 2027. Jetzt spricht Edin Dzeko über die Gründe für seine Verlängerung.

Edin Dzeko hat bei seiner Vertragsverlängerung beim Bundesliga-Aufsteiger Schalke 04 auf sein Herz gehört. Er habe noch „drei andere Optionen“ gehabt, sagte der 40 Jahre alte Stürmer am Dienstag. Doch er habe nur weiterspielen wollen, „wenn es Schalke ist“.

Der Bosnier war im vergangenen Winter zum damaligen Zweitligisten gewechselt und hatte mit seinen Toren zum Aufstieg der Königsblauen beigetragen. Nun habe er sich bewusst für ein weiteres Jahr auf Schalke entschieden. „Der Plan war von Anfang an, dass ich am 3. August zurückkomme“, sagte Dzeko.

Nach der Sommerpause, die für den WM-Fahrer etwas länger ausfiel, sieht der Angreifer noch etwas Eingewöhnungszeit vor sich. „Nach dem Urlaub braucht man immer ein bisschen Zeit. Besonders die erste Woche ist schwierig“, erklärte Dzeko, der aber bereits im Urlaub trainiert hat. „Ich habe nur Läufe ohne Ball gemacht, aber alles ist okay.“

Karriereende nach der Saison? Dzeko lässt Zukunft offen

Dzeko erwartet eine herausfordernde Spielzeit. „Natürlich wird es keine einfache Saison, denn das ist für Aufsteiger immer so“, sagte der erfahrene Stürmer: „Wir müssen uns im Kopf darauf vorbereiten, dass es nicht immer leicht wird.“