Real vor Transfer-Coup: Kommt dieser Star als Olise-Alternative?

Dominik Hager 26.07.2026 • 14:37 Uhr Real Madrid soll sich mit Leipzig-Star Yan Diomande einig sein. Die Spanier sind dabei allerdings wohl nicht der einzige Klub.

Um Yan Diomande von RB Leipzig scheint sich in diesem Sommer ein echter Transfer-Zweikampf anzubahnen. Nachdem Paris St. Germain bereits im Juni eine Einigung mit dem Spieler erzielt haben soll, ist Real Madrid nun laut übereinstimmenden Medienberichten nachgezogen. Manchester City soll inzwischen aus dem Rennen sein.

Das Problem bleibt die Ablöse. Laut Transferexperte Fabrizio Romano hat Real bereits ein Angebot über 90 Millionen Euro fixer Ablöse und weitere 10 Millionen an Bonuszahlungen abgegeben, Leipzig habe dies allerdings abgelehnt und fordere mehr Ablöse. Die Königlichen wollen aber wohl dranbleiben und eine weitere Offerte abgeben.

Schon die Pariser waren bei Leipzig abgeblitzt, haben einen Transfer von Diomande allerdings noch nicht abgeschrieben und sind weiter im Rennen. Der ivorische Nationalspieler kam in der abgelaufenen Saison für Leipzig auf insgesamt 23 Torbeteiligungen und spielte sich somit in den Fokus der Top-Klubs.

Real Madrid: Olise-Deal vom Tisch?

Für Madrid wird das Werben um Diomande als Beweis für eine Abkehr von Michael Olise gewertet. Beide haben ein ähnliches Spielerprofil. Der Offensivspieler vom FC Bayern werde in diesem Sommer nicht in die spanische Hauptstadt wechseln, betont Romano.